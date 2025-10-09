El puente comienza con una previsión que supera el 84% de ocupación hotelera

Manuela Millán Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Puente con ganas de sierra, patrimonio y feria. Octubre es uno de los mejores meses para conocer el Paraíso Interior, tras el calor intenso del verano y antes de que el sol deje de calentar, por lo que se nota en el número de turistas que optan por uno de los rincones de la provincia para disfrutar de sus encantos.

Es por ello que TurJaén (asociación de empresas de alojamientos, camping, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia de Jaén) cifra los datos de ocupación en los hoteles de la provincia, de media, para este puente del Pilar, con festivo el 12 de octubre, en un 84,13%.

Es por ello que Turjaén muestra su satisfacción con los datos de ocupación, tras una época estival en los que «existió un descenso en el mes de julio y agosto, tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones». «Además, no se esperan cancelaciones, y en todo caso, un aumento por las reservas de última hora», añaden.

Por zonas

Dentro de la provincia, abandera la ocupación el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas con un 90,58%, seguido de cerca por las ciudades de Úbeda y Baeza 89,62%.

La ocupación en la Sierra de Andújar también es bastante elevada, con un 87,36%, mientras que la capital (en plena Feria de San Lucas) se queda en cuarto lugar en este puente, con un 86,36%.

Así, en el caso de Sierra Mágina la media de los hoteles se sitúa en un 83,33%, seguido por la Sierra Sur con un 68,47%. En estas últimas comarcas, cabe subrayar la ciudad de Alcalá la Real con un 71,18% y Despeñaperros con un 58,23%.