El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Pepe Marín
Mesa del Aeropuerto

El PSOE lamenta que el PP de Jaén se sume al «circo» del presidente de la Diputación de Granada

Juan Latorre considera «irresponsable que la derecha eche a pelear a dos provincias hermanas»

A. C.

Jaén

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, lamenta que el PP «vuelva a traicionar a la provincia de Jaén» y se sume «al ... circo partidista y sectario» del presidente de la Diputación de Granada en relación al aeropuerto Granada-Jaén.

