El PSOE lamenta que el PP de Jaén se sume al «circo» del presidente de la Diputación de Granada

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, lamenta que el PP «vuelva a traicionar a la provincia de Jaén» y se sume «al ... circo partidista y sectario» del presidente de la Diputación de Granada en relación al aeropuerto Granada-Jaén.

«Es una pena ver a la derecha utilizando cualquier tema para generar conflicto y, lo que es peor, para echar a pelear a dos provincias hermanas como Jaén y Granada. Es un comportamiento irresponsable y es triste ver al PP de Jaén contribuyendo a ello, haciéndole daño a su propia provincia y perjudicando el interés general tanto de los jienenses como de los granadinos», resume en una nota.

Latorre subraya que la Diputación de Jaén «va a hacer lo que ha venido haciendo siempre, que es trabajar por la provincia y por su sector turístico con voluntad de cooperación y de absoluta lealtad institucional con Granada». «No nos van a encontrar en los enfrentamientos estériles y las trifulcas partidistas que quiere provocar el PP», recalca.

El responsable socialista indica que la única situación «bochornosa» que se vivió este miércoles fue la protagonizada por el presidente de la Diputación de Granada quien, a su juicio, «fue a la Mesa del Aeropuerto a montar un circo que ya tenía planificado y ensayado desde hace varias semanas, un circo en solitario al que no se sumó nadie, tan solo el PP de Jaén horas más tarde».

«Es un error y confiamos en que el presidente de la Diputación de Granada rectifique y vuelva a la senda del diálogo, el respeto y la colaboración leal, porque la institución debe estar por encima de sus intereses particulares», le recuerda.