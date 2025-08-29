Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mural en Jimena. IDEAL

El proyecto Steet Art Plus decora 46 municipios de la provincia con murales urbanos

Cada uno de los murales creados dispone de un código QR que ofrece información del artista y el significado de la obra

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:20

46 municipios jienenses menores de 20.000 habitantes cuentan ya con murales urbanos en espacios públicos realizados por artistas de la propia provincia es gracias al proyecto Street Art Plus, impulsado por la Diputación de Jaén.

Street Art Plus no sólo «genera impacto visual, sino también social y cultural en los entornos rurales y contribuye a atraer a los jóvenes», además de que «potencia a esos jóvenes muralistas con los que cuenta la provincia y que están trabajando de la mano de la Administración provincial en este proyecto que también conecta con el turismo», subrayó la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Cada uno de los murales creados dispone de un código QR «que permite a cualquier persona que lo escanee acceder tanto a la información del muralista o la muralista que lo ha realizado, como al significado que tiene el mural, cuyo contenido suele estar ligado a acontecimientos e historias de cada uno de los municipios», explica María Dolores Ruiz. Además, también mediante este código se facilita acceso a información sobre la oferta turística, gastronómica y patrimonial de las respectivas localidades.

En este 2025 se han creado siete murales en las localidades de Albanchez de Mágina, Hinojares, Arquillos, Jimena, Baños de la Encina, Huelma y Lahiguera, a los que se sumarán otros nueve a lo largo de los próximos meses, que se llevarán a cabo en Mancha Real, Frailes, Jamilena, Espeluy, Sabiote, Torres de Albanchez, Torreblascopedro, Begíjar y Bailén.

Una docena de muralistas jienenses han tomado parte en este proyecto dirigido a crear una ruta turística ligada al arte urbano entre los que se encuentran Ana Corazón, Marifé Rozalén, Javier Aldarias, Antonio Santoyo (Furyo), Alejandro 'Adoro' o Mónica ICAT, entre otros.

