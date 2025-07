«La propuesta para la PAC hará que desaparezcan explotaciones agrarias»

El jienense Jesús Cózar ha sido nombrado como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Andalucía y Jaén, en una ... época marcada por la incertidumbre en el sector primario: los bajos precios, la propuesta de nueva PAC y los aranceles amenazan al campo y ganadería de la provincia.

—¿Qué le ha llevado el dar el paso a la secretaría general?

—Estar vinculado a una explotación familiar y trabajar como técnico en UPA desde 2008. He tenido desde entonces contacto directo con los pequeños y medianos agricultores, y ahora que Cristóbal Cano (actual secretario general de UPA a nivel nacional) ha dado el paso, seguir trabajando por ellos, que son los que generan riqueza, evitan la despoblación y preservan el medioambiente.

—¿Qué preocupaciones le han transmitido los agricultores?

—La principal es la falta de rentabilidad. Hay años que son mejores que otros, pero cada vez es más difícil vivir del campo. Lo estamos viendo en que cada vez falta más mano de obra, y ahora que hay el debate de la inmigración, decir que sin ellos no tendríamos alimentos en las cocinas.

—Uno de los mayores problemas de rentabilidad en Jaén es el precio del aceite. ¿Le ve solución para esta campaña?

—Soy pesimista, y la respuesta es no. No hay un botón para subir precios salvo que la cosecha próxima sea nefasta, que no lo será, así que hay que ser autocríticos. Debemos concienciar a los agricultores que ser olivarero no es dejar la aceituna en la almazara, hay que ir a las reuniones de socios de cooperativas, que en muchas la asistencia no llega ni al 20%, y promocionar nuestro aceite como el mejor y la más saludable grasa vegetal.

—Se espera que el ministerio de Agricultura apruebe una Orden que incluye retirar parte de la producción. ¿Cómo lo valora?

—Aclarar que se aprobará el mecanismo normativo para que a partir del 1 de noviembre pueda retirarse aceite, es decir, no será automático. Servirá para épocas de grandes cosechas, que no es el caso de la próxima como quieren vender ciertos sectores para aumentar sus beneficios. Es positivo, el solo anuncio hará que suban los precios o al menos que no bajen; no es una solución al completo pero sirve, y además no cierra las puertas a otras medidas.

—¿Cómo cuáles?

—Incluye que el aceite pueda ser destinado al uso no alimentario, lo que puede aliviar los precios. Después hay otras medidas como el control del rendimiento o producción por hectárea e incluso adelantar la cosecha temprana para generar más valor regular.

—La propuesta de Europa para la PAC es reducir un 20% los fondos hasta los 300.000 millones. ¿Que supondría para Jaén?

—Que se redujeran el número de explotaciones. Con los bajos precios la rentabilidad para muchos agricultores es la ayuda de la PAC, y si se reducen no les saldrán las cuentas. Vemos como gran parte del presupuesto se destina a armas, y nos preguntamos si pretenden que nos las comamos. Lo único positivo es que al menos tenemos un año y medio por delante para trabajar y defender nuestro sector primario, organizaciones, partidos políticos y ciudadanía.

—También elimina la partida del desarrollo rural…

—Se rompería la articulación y con ello 60 años de estrategia. Todas las ayudas a agricultores, como modernización de explotaciones, maquinaria, relevo generacional o modernización de regadíos dependerían de un fondo único de cada país, una disparidad de criterios que aumentaría la desigualdad.

—Ha hablado de relevo generacional. ¿Cómo se puede afrontar este problema?

—Primero con lo que he dicho, la rentabilidad, si no se puede vivir del campo no habrá jóvenes que trabajen, a lo que se suma la incertidumbre de la climatología. Después hay un problema con las ayudas, muchas van a agricultores ficticios: son 'hijos de' a los que les ponen unas hectáreas para llegar al mínimo pero se pierden en un olivar. Queremos que esta subvención, si no se alcanza ese mínimo, se de al joven de manera proporcional. Y. por supuesto, un banco de tierra para que las nuevas generaciones puedan cultivar.

—¿Cómo puede afrontar Jaén el cambio climático y la desertificación del terreno?

—Podemos hacer mucho. El sector primario con el proceso de mineralización de materia orgánica emite CO2. Lo fomentamos arando, con los suelos desnudos, por lo que es necesario mantener las cubiertas vegetales, mejorar la materia orgánica del suelo, retener carbono y el uso eficiente del agua con riegos soterrados. También hay que fomentar el seguro agrario para que cubra las inclemencias meteorológicas.

—Si no se producen cambios, el 2 de agosto entrarán en vigor los aranceles del 30% de Estados Unidos. ¿Tendrá mucho impacto en nuestro aceite?

—Será limitado, aunque sin duda una piedra más en el camino. Hay motivos para ser optimista, la sociedad americana tiene un buen nivel adquisitivo, y en las pasadas campañas a pesar de la sequía se han incrementado un 40% las exportaciones, cuando el litro les salía a 11 o 12 dólares. Se puede dar la paradoja de que aunque suban los aranceles hasta el 30% siga estando más barato que entonces, por lo que creemos que será un mercado que continuará creciendo al mismo ritmo.

—Un éxito marcado por la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra.

—Sin duda, y ese es el modelo por el que apostamos en UPA. Hay otros que prefieren reducir costes de producción a coste de calidad, y ojo, que son compatibles ambas visiones, pero creo que el agricultor pequeño y mediano tiene unos márgenes más estrechos, y que si quiere rentabilizar su producto lo que tiene que hacer es abogar por la máxima calidad posible.

—Ahora que tiene tantas responsabilidades, ¿una película que siempre disfrute?

—'El pianista', me parece una película rodada magistralmente y que cuenta una historia muy humana sobre el holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

—¿Y un hobby fuera de la agricultura?

—Diría que descansar con la familia, pero para no caer en el tópico diré el fútbol, de joven jugaba mucho y todavía de vez en cuando organizo 'pachanguillas' con los amigos.