Así será la procesión de Santa Catalina hasta el Castillo

Cielo claro y frío, bastante frío, recuerdo de que el invierno está a la vuelta de la esquina. Jaén cumplirá con la tradición un año ... más y a las nueve de la mañana del domingo saldrá la imagen de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la ciudad, en procesión desde la parroquia de la Inmaculada y san Pedro Pascual, dirección al Castillo. Según la Aemet, la previsión es que no se lleguen a los diez grados hasta las doce del mediodía, por lo que se recomienda ir bien abrigado.

Una devoción ligada a la capital del Santo Reino desde el siglo XIII y que los jienenses cumplen con cariño y devoción, así como con la costumbre de las sardinada, migas y compañía en lo alto del cerro, en una cálida bienvenida al frío invernal que ya azota la provincia.

Así, un año más, la Tuna Universitaria del Distrito de Jaén rendirá homenaje a la Patrona con una ronda especial, aproximadamente sobre las 10:30 horas, en el acceso del Camino del Bigotes, «recordando también su papel como Santa protectora de los Estudiantes», según indicaban desde la cofradía.

Además, a mitad del recorrido, el popular gaitero del Castillo, Juan José Godoy, interpretará piezas devotas dedicadas a la patrona, creando un ambiente único en el ascenso hacia la fortaleza y que animará a los devotos a seguir a pie hasta lo más alto de la ciudad.

Una vez alcanzado el Castillo, tendrá lugar la misa en honor a la patrona de Jaén, presidida por el capellán de la cofradía, y abierta a la participación de toda la ciudadanía, instituciones, asociaciones y peregrinos, como es habitual.

Desde la Cofradía de Santa Catalina invitan a los jienenses, visitantes, familias y estudiantes «a compartir este encuentro de fe, historia y cultura que vuelve a unir a Jaén bajo la protección de su patrona».