Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo. V. O.

Así será la procesión de Santa Catalina hasta el Castillo

Los termómetros no llegarán a los diez grados hasta el mediodía y el cielo se prevé despejado

E. López

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Cielo claro y frío, bastante frío, recuerdo de que el invierno está a la vuelta de la esquina. Jaén cumplirá con la tradición un año ... más y a las nueve de la mañana del domingo saldrá la imagen de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la ciudad, en procesión desde la parroquia de la Inmaculada y san Pedro Pascual, dirección al Castillo. Según la Aemet, la previsión es que no se lleguen a los diez grados hasta las doce del mediodía, por lo que se recomienda ir bien abrigado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín
  2. 2 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  3. 3 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  4. 4 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  5. 5 El PSOE dice que pacientes en lista de espera quirúrgica del Hospital Comarcal se quedan sin plazo de garantías
  6. 6

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén
  7. 7 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  8. 8 Los niños y niñas de la ciudad conocen sus derechos mediante la diversión
  9. 9 El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género
  10. 10 Una actividad orienta a la ciudadanía a defenderse ante los episodios de inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así será la procesión de Santa Catalina hasta el Castillo

Así será la procesión de Santa Catalina hasta el Castillo