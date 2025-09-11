Dos toneladas de pistacho, listas para comercializarse con la marca 'made in Jaén' La asociación Appistaco presenta tres envases para su producto, que se podrá adquirir en los supermercados de la provincia

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:25

Paso adelante del pistacho para convertirse en una alternativa al olivar en Jaén. La Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores (Appistaco) ha presentado este jueves los tres nuevos envases con los que comercializará directamente su producción de fruto seco, sin necesidad de tener que pasar por intermediarios.

Así lo explica a IDEAL el presidente de la asociación, Julián Navarro, quien detalla que se comercializarán 2.000 kilos de pistacho, el producto restante de la campaña. «La idea es que funcione como una prueba para ver la respuesta del mercado, contrastar opiniones y ver en que se puede mejorar. El objetivo es dedicar casi toda la recolección de la próxima campaña a venderlo nosotros mismos».

El pistacho se venderá en tres envases de color verde (ecológico), negro y blanco, con una ventana transparente para que el consumidor puede evaluar el producto antes de adquirirlo. Cada paquete incluirá 200 gramos, y solo estará disponible de forma física en supermercados de la provincia, si bien se podrán realizar pedidos de manera online.

Autoridades

En la presentación, celebrada en la sede central de Caja Rural en Jaén, ubicada en el Parque Científico Tecnológico Geolit, han estado presentes el presidente de la Diputación, Paco Reyes, el presidente de la Caja Rural de Jaén, Juan Núñez, y la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Jaén, Soledad Aranda.

Reyes ha valorado estos envases como «un paso importante para que todo el valor añadido que genera el pistacho se quede en nuestra tierra y en manos de los agricultores». Al respecto, ha resaltado el crecimiento de este sector en los últimos años en Jaén, que ya supera las 1.000 hectáreas plantadas y sitúa a Jaén como la segunda provincia andaluza con más superficie dedicada a este cultivo.

Este potencial, según ha remarcado el presidente de la Administración provincial, «no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de muchos productores que han arriesgado y apostado por plantar este cultivo, y también del apoyo decidido de la Caja Rural de Jaén y de la Diputación, en su línea de diversificar nuestra economía respaldando cultivos alternativos al olivar»

Prueba de ello es que desde el año 2015 la provincia jienense ha experimentado un incremento del 250% en la superficie de pistacho cultivada y la producción del pasado año superó en 400 toneladas la de 2023: más de 1.200 toneladas en el territorio jienense, aproximadamente el 20% de las 5.000 existentes en Andalucía.

Juan Núñez ha querido poner en valor el esfuerzo de Appistaco por sacar adelante la comercialización». «Caja Rural ha apoyado el proyecto, nos pusimos a su lado, lo financiamos y seguiremos con ellos, igual que ayudamos a todo aquel que quiera poner en marcha un proyecto en la provincia», ha remarcado.

Por último, Soledad Aranda ha transmitido a los productores el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la diversificación de la agricultura y con el desarrollo rural, que se traduce en la generación de riqueza y oportunidades en los municipios jienenses. Y, para ello, el pistacho constituye un cultivo en auge que avanza con más producción, más superficie y mejora de los productos para avanzar en la comercialización, lo que se traduce en más valor añadido para los agricultores o, lo que es lo mismo, mejorar la renta de los municipios jienenses.