Los premios 'Jaén, paraíso interior' reconocen a figuras embajadoras de la provincia El escritor David Uclés, los empresarios Manuel Torres y Catalina Moral y a las Fiestas Calatravas de Alcaudete reciben el galardón

El entorno del Castillo de Alcaudete ha sido este miércoles el escenario elegido para la entrega de los Premios 'Jaén, paraíso interior' 2025, una gala donde la Diputación de Jaén ha otorgado estos galardones al escritor ubetense David Uclés, a los empresarios Manuel Torres y Catalina Moral y a las Fiestas Calatravas de Alcaudete por «su contribución a promocionar nuestra tierra, por ser embajadores y embajadoras de esta provincia».

Sobre los galardonados en esta edición, el presidente de la Diputación ha subrayado la trayectoria de empresarios como Catalina Moral y Manuel Torres. «Cati, gerente de Aventura Sport, marcó el camino del emprendimiento femenino, y vio de forma pionera esa oportunidad que supone el turismo. Su empresa de turismo activo y de aventura da respuesta a lo que hoy se demanda, la posibilidad de vivir y descubrir la naturaleza de forma divertida, emocionante y sostenible».

Acerca de Manuel Torres, presidente de honor de la Federación Taurina de Jaén y responsable de la empresa baezana Gráficas M&T, donde se diseñan e imprimen los carteles taurinos que anuncian ocho de cada diez festejos en España, Francia y América, Paco Reyes ha reconocido su contribución para lograr que el mundo del toro se haya convertido en un reclamo turístico en la provincia de Jaén.

«Manuel ha sido compañero de viaje de la Diputación en el producto turístico Jaén Cultura del Toro. Su opinión, su experiencia y su colaboración han hecho posible que esta iniciativa sea hoy ya un producto consolidado con gran potencial», ha aseverado.

Un paraíso interior sorprendente e inspirador. Así ha calificado Paco Reyes la provincia cuando ha hablado de otro de los galardonados, el escritor David Uclés. «David tiene por delante una trayectoria de éxito, no me cabe duda, una trayectoria que va acompañada de sus raíces, de su tierra, de Úbeda, de Quesada, de la provincia de Jaén, a la que lleva siempre por bandera y de la que es un claro y brillante embajador».

Por último, Reyes ha señalado algunos de los aspectos que han convertido a las Fiestas Calatravas de Alcaudete, que han cumplido este mes de julio su vigésimo aniversario, en cita obligada de la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén. «Su éxito radica en el magnífico entorno, pero sobre todo, en la implicación y en el cariño con el que se prepara por parte de los vecinos y las vecinas y por parte de su Ayuntamiento», ha manifestado.

Durante la cita, celebrada en el marco del Día Internacional del Turismo, Paco Reyes, ha analizado la coyuntura del sector turístico en la provincia y la oportunidad que representan los fondos europeos para avanzar hacia un nuevo modelo turístico sostenible y de calidad, que ejerza como motor social en el territorio.

Con respecto a los datos turísticos en lo que va de año, el presidente de la Diputación ha puesto en contexto que «venimos de dos años de récord, y a pesar de haber tenido un verano complicado, esperamos que la tendencia positiva se mantenga en este 2025 ». En esta línea, Reyes ha detallado que la estancia media sigue creciendo, que el gasto medio diario se mantiene por encima de los 90 euros y que la valoración que el visitante hace de la oferta turística jienense es de un 9,43 sobre 10, la nota más alta de Andalucía.

Reyes ha recordado que la Diputación de Jaén gestiona una decena de proyectos por valor de 22,5 millones de euros, iniciativas, algunas finalizadas, como la del Camino Mozárabe de Santiago, que transita precisamente por Alcaudete. También en este municipio de la Sierra Sur se llevan a cabo actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino OleotourJaén vinculadas al Camino Natural Vía Verde del Aceite, que también se verá fortalecido como recurso turístico con el proyecto Renaturavía.

«Tenemos el continente, nuestro patrimonio monumental, histórico, natural y paisajístico, que nada tiene que envidiar a otros lugares, y debemos seguir apostando por el contenido. Porque el turista actual no solo quiere conocer un destino, busca vivirlo, y eso son experiencias y emociones. Y en este sentido, nuestro paraíso interior cuenta con un potencial enorme», ha recalcado Reyes.