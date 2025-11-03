El PP pide «celeridad» a la Diputación con las ayudas a la vivienda en la Sierra de Segura

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén reclama al equipo de Gobierno de la Administración provincial (PSOE) que «agilice» la convocatoria de ayudas para ... la compra de vivienda en la Sierra de Segura y que, en sucesivos plenos, extienda esta línea de apoyo a otras comarcas de la provincia «que sufren con crudeza el problema de la despoblación».

Esta convocatoria de ayudas, impulsada por la Diputación para facilitar que personas jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura, estará dotada con un millón de euros y se podrán otorgar subvenciones de hasta 10.000 euros.

«La Diputación no puede seguir actuando a golpe de anuncio. Necesitamos rapidez, eficacia y una estrategia real contra la despoblación que abarque a toda la provincia. Jaén no puede permitirse perder más habitantes ni más oportunidades», señala en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, quien aboga por poner en marcha un plan provincial integral porque esto «es un problema provincial que va más allá de la Sierra de Segura».

El 'popular' recuerda que su grupo apoyó la modificación de crédito de un millón de euros aprobada en el último pleno celebrado el pasado viernes: «Llevamos mucho tiempo reclamando medidas contra la despoblación», señala, a la vez que advierte de que «la espera está paralizando todas las ventas en la comarca, porque los jóvenes están lógicamente pendientes de si podrán contar o no con la subvención. ¿Cómo puede el señor Reyes sacar unas ayudas y promocionarlas antes de tener unas bases?», se pregunta.

Camacho incide, además, en que la despoblación no es un problema exclusivo de la Sierra de Segura: «Más del 60% de los municipios jienenses están en riesgo, según la Estrategia frente al Desafío Demográfico 2025-2030 de la Junta de Andalucía. Cinco de ellos —Albanchez de Mágina, Cazalilla, Génave, Hinojares y Villarrodrigo— están en alerta roja. No es comprensible que haya ayudas para unos y nada para los otros».

El 'popular' insiste en que estas subvenciones son «un paso positivo», pero reclama que se conviertan en un «verdadero revulsivo» para fijar población en toda la provincia. En este sentido, Camacho critica la «falta de ambición» de la Diputación mientras otras diputaciones «están dando ayudas a la natalidad, a los autónomos o al empleo», y pone como ejemplo que haya eliminado «por tercer año consecutivo las ayudas a autónomos, justo cuando más falta hacen».