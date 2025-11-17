El PP denuncia «la inundación» de comercios en Peñamefécit

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado la «grave situación» vivida este fin de semana en el Mercado de Peñamefécit, donde varios puestos « ... han amanecido inundados, con productos perecederos dañados y cámaras frigoríficas desconectadas», como consecuencia de las intensas lluvias y de «la falta de previsión del equipo de Gobierno».

La concejal 'popular' Elena Araque, quien ha acudido al lugar junto al edil Antonio Losa, ha explicado que el proyecto de sustitución de la climatización del mercado «fue una apuesta decidida del anterior Gobierno del Partido Popular». «Dejamos todo listo: planificación, contrato y financiación para instalar una climatización moderna, segura y eficiente en el Mercado de Peñamefécit. Después de un año de la moción de censura, seguimos igual. La falta de previsión y organización ha derivado en lo que hoy lamentablemente estamos viendo», ha señalado.

En este sentido, ha recordado que desde el mes de septiembre, el PP venía advirtiendo del «retraso» en la instalación de la nueva maquinaria, así como de la necesidad de realizar acciones preventivas de limpieza y mantenimiento en los canalones. «Las lluvias llegan antes o después, pero llegan. Estaba advertido y documentado. La dejadez y la falta de seguimiento por parte del Ayuntamiento han provocado exactamente lo que se quería evitar», ha dicho.

Por último, la edil ha exigido al Gobierno local responsabilidades, soluciones inmediatas y una planificación real, asegurando que desde el Grupo Popular continuarán acompañando a los afectados: «Hoy nos hemos desplazado al mercado junto al concejal Antonio Losa para escuchar a los comerciantes. No vamos a dejarlos solos ante la deficiente gestión y atención que reciben por parte del equipo de Gobierno», ha concluido.