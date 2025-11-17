Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La 'popular' Elena Araque en el mercado. IDEAL
Comercio

El PP denuncia «la inundación» de comercios en Peñamefécit

La edil Elena Araque relaciona esta situación con la «nula planificación y actuación» del equipo de Gobierno

R. I.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado la «grave situación» vivida este fin de semana en el Mercado de Peñamefécit, donde varios puestos « ... han amanecido inundados, con productos perecederos dañados y cámaras frigoríficas desconectadas», como consecuencia de las intensas lluvias y de «la falta de previsión del equipo de Gobierno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  2. 2 Siempre igual
  3. 3 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  4. 4 El periodo para abrir los albergues de temporeros comienza este lunes
  5. 5 Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén
  6. 6 Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico
  7. 7 Un hito para homenajear el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a Jaén
  8. 8 Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén
  9. 9 Comienza este lunes el juicio por la estafa inmobiliaria en La Carolina
  10. 10 Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP denuncia «la inundación» de comercios en Peñamefécit

El PP denuncia «la inundación» de comercios en Peñamefécit