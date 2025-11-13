Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado de Fomento, Miguel Contreras, junto a dos técnicos, en la presentación del POTA. IDEAL
Respuesta al Ayuntamiento

El POTA «sí recoge la conexión con Granada» para «acabar con el aislamiento ferroviario de Jaén»

Desde la Junta aclaran que el plan es una versión preliminar, que se está presentando en un proceso de información pública para recoger nuevas aportaciones

Manuela Millán

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

La Junta defiende «la apuesta por Jaén». Tras las declaraciones de la concejala de Urbanismo, África Colomo, desde la Consejería de Fomento ha respondido aclarando ... que la versión preliminar del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) «sí recoge la conexión por AVE entre Jaén y Granada y la conexión ferroviaria de Motril». «De hecho, se hace como nueva conexión ferroviaria dentro de los sistemas de articulación: red ferroviaria, actuaciones en la línea de Alta Velocidad», aclaran.

