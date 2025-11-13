El POTA «sí recoge la conexión con Granada» para «acabar con el aislamiento ferroviario de Jaén»
Desde la Junta aclaran que el plan es una versión preliminar, que se está presentando en un proceso de información pública para recoger nuevas aportaciones
Manuela Millán
Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:28
La Junta defiende «la apuesta por Jaén». Tras las declaraciones de la concejala de Urbanismo, África Colomo, desde la Consejería de Fomento ha respondido aclarando ... que la versión preliminar del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) «sí recoge la conexión por AVE entre Jaén y Granada y la conexión ferroviaria de Motril». «De hecho, se hace como nueva conexión ferroviaria dentro de los sistemas de articulación: red ferroviaria, actuaciones en la línea de Alta Velocidad», aclaran.
Además, añaden que, como recoge el texto, «se pretende acabar con el aislamiento ferroviario de la provincia de Jaén». «La conexión ferroviaria entre Granada y Jaén no es solo una cuestión de infraestructura, sino un paso esencial hacia la cohesión territorial, el desarrollo económico y la sostenibilidad de Andalucía oriental», subrayan.
Desde Consejería, sí que aclaran que «su ejecución es del Ministerio de Transporte, que arrastra un retraso importante en materia ferroviaria, donde acumula importantes demoras en cuestiones como los corredores ferroviarios».
Sobre las áreas logísticas, el POTA «apuesta por el Nodo Logístico de Jaén», actualmente en fase de planificación, estructurado en tres sectores que abarcan 180 hectáreas en Andújar, Bailén y Linares gestionados por la Red Logística de Andalucía.
«No se excluye a la provincia, sino que se planifican nodos logísticos que se suman a los ya desarrollados en Jaén. No obstante, se trata de una versión preliminar, que se está presentando en unas jornadas participativas, precisamente para darlo a conocer dentro de un proceso de información pública donde se pueden presentar nuevas aportaciones que enriquezcan este documento estratégico», sentencian.
