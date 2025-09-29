El pleno votará la aprobación del avance del PGOM y más aparcamientos

Manuela Millán Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Primer avance del PGOM, recuperación de caminos de Otiñar o más aparcamientos. Estos son otros de los asuntos que se llevarán a un pleno con más de 40 puntos, algunos con importante peso para la ciudad. La concejala de Urbanismo, África Colomo, ha explicado que se trata de la aprobación del avance del PGOM y sus dos planes urbanos (el POU y el del casco histórico, antiguo PEPRI), cuya aprobación inicial se prevé para el año 2026. Colomo ha dicho que la tramitación ambiental de la Junta y la información pública durante dos meses irán paralelas y ha pedido a la administración autonómica que «no demore en el tiempo los trámites».

«Vamos a plantear la regularización de aquellos que puedan considerarse como núcleo urbano, como suelo urbano directamente, que en síntesis eran los que ya se preveían así en el plan general del 2014, con alguna puntualización, y también se establecen las pautas para incorporar otros que son compatibles con nuestro modelo territorial. En torno al 51% de la superficie de estos suelos podrían incluirse bien de manera directa o bien con esta consideración de ser compatible con el modelo territorial y además para el resto de agrupaciones que no están incluidas», resume.

Por otro lado, apunta que «aquellos casos que no se encuentren en ninguna de las anteriores circunstancias, se prevé la redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial que incluirán esas medidas de integración ambiental, territorial y paisajista, y también una serie de medidas que permitan, bueno, pues lógicamente que esas edificaciones, esas agrupaciones, pues tengan unas condiciones mínimas de seguridad y de salubridad», dice.

Otros asuntos

El pleno también aprobará la dotación con 93 nuevas plazas de aparcamiento a los barrios de Santa Isabel y La Glorieta, en concreto en el CEIP Muñoz Garnica y la calle Doctor Azpitarte que se suman a las 50 que tendrán los Goya y las 26 ya en marcha en el anejo del Ruiz Jiménez.

Asimismo, el Ayuntamiento ha desestimado una petición de expropiación de la plaza de toros de Jaén por sus propietarios por 23 millones de euros por ser improcedente.También se comenzará el proceso para recuperar algunos caminos de la zona de Otiñar, después de que la justicia haya dado la razón al Ayuntamiento y reconozca la titularidad municipal del castillo y la aldea. Por otro lado, se concederán varias calles al Real Jaén.