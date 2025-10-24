Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pillados en Úbeda con más de un kilo de cocaína que ocultaban en el salpicadero del coche

La Policía Nacional comprobó en un control rutinario el nerviosismo de los ocupantes, por lo que registraron el vehículo

E. L.

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:40

La Policía Nacional ha detenido en Úbeda a tres personas en un control policial tras intervenirles más de un kilo de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito, una vez cortada y adulterada, habría alcanzado los 170.000 euros. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para los tres arrestados.

La actuación se enmarcó en los controles periódicos que pone en marcha la Comisaría de Úbeda para erradicar el tráfico de estupefacientes en la ciudad.

La actuación se ha llevado a cabo en el transcurso de un control policial rutinario cuando los agentes dieron el alto a los ocupantes de dos vehículos. Ante su reacción nerviosa y esquiva a las preguntas de los policías, se optó por inspeccionar los vehículos.

De esta forma, en el interior del salpicadero de uno de ellos, un paquete de forma rectangular, de 1.120 gramos, que al realizarle la prueba del narcotest, arrojó el positivo en cocaína. Los tres ocupantes fueron detenidos y los dos vehículos quedaron intervenidos en dependencias policiales.

