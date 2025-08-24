Las obras de la Academia de Guardia Civil de Úbeda estarán en diciembre

marcha. Las obras de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda, que darán vida de nuevo a este espacio, ya están en ... marcha. Según ha podido saber este periódico, comenzaron hace unas semanas, tanto en el aulario como en el vestuario y estarán listas en diciembre, cuando además de la obra se incorpore el mobiliario a las dependencias.

El objetivo, tras confirmarse la partida por parte del Gobierno de España, es que comiencen a formarse en este espacio los suboficiales, unido al de Baeza, a partir del mes de febrero del año que viene. Antes, también se hará otra intervención por parte de la Diputación Provincial de Jaén, que se centrará en la fachada del edificio principal de la academia, junto a otras actuaciones en los alrededores del centro docente, que en este caso recaerán en el Ayuntamiento de Úbeda.

Una vez comience la formación, la academia de Guardia Civil de Úbeda se incorporará a la estructura docente de la enseñanza de la Guardia Civil de modo permanente, por lo que formará inicialmente a alumnos de los Cursos de Suboficiales e irá asumiendo sucesivamente más tareas de formación en los ámbitos que la Guardia Civil determine, en función de las necesidades existentes en cada momento, según apuntan fuentes de la Guardia Civil.

El esperado negro

Fue en mayo cuando se anunció que la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda volvería a abrir sus puertas para complementar la actual actividad de la Academia de Baeza. Así, se confirmaron varias intervenciones, principalmente en el aulario y el vestuario con una inversión de 600.000 euros más IVA (para la Unidad Funcional Aulario 299.998 euros, con IVA 362.997, euros y para la Unidad Funcional Vestuario 299.995 euros, con IVA 362.993 euros). Las licitaciones se cerraron en junio y, el pasado mes, se procedió a la adjudicación de la obra.

El promotor de estas rehabilitaciones es la Academia de la Guardia Civil de Baeza, actualmente bajo la dirección del coronel director Eugenio Ruiz Trillo. Los plazos que se fijan en las licitaciones son de cuatro meses de ejecución, por lo que la estimación era noviembre, aunque será en diciembre cuando estén listas una vez que se incorpore el mobiliario.

En el caso del Aulario, ese va a mejorar la «estanqueidad de la cubierta mediante la reposición de las tejas rotas, la limpieza y mejora de la impermeabilización de canales de evacuación, la protección de los sumideros con rejillas, la reparación de revestimientos y albardillas en los petos y de reparación de la salida de mantenimiento», según detalla el proyecto. Para adecuarlo a su nueva funcionalidad se van a redistribuir y actualizar los aseos de las plantas baja y primera; e igualmente se va a renovar toda la instalación eléctrica de esas plantas. Además de dotarlo del sistema de conexiones adecuado para ser aulas y despachos.

La otra actuación principal es la del Aulario donde se va a proceder al cambio del falso techo, la nueva climatización del edificio. Se sustituirá la instalación de calefacción de gas por una de climatización a través de bombas de calor 1x1 y multisplit. Además, se va a intervenir en el edificio de los vestuarios, conocido como Compañía del Rey, es uno de los de mayor antigüedad de la Academia de Úbeda, aunque ha sido sometido a distintas reformas y ampliaciones. Entre las consideraciones a reseñar respecto a su rehabilitación, se hace constar de la necesidad de establecer unas dependencias separadas para alumnas y alumnos.

Por su parte, la Diputación Provincial también anunció que hará una aportación, aprobada ya con partida presupuestaria, de 694.510 euros y, además, va a elaborar, ejecutar y supervisar un proyecto que se centrará en el arreglo del edificio principal, «que afectará a su fachada y también la rehabilitación del ala oeste». Así, la academia de Úbeda volverá a la vida.