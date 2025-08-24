Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Academia de Guardia Civil de Úbeda volverá a abrir sus puertas más de tres décadas después. ROMÁN

Las obras de la Academia de Guardia Civil de Úbeda estarán en diciembre

Se centran en el aulario y el vestuario, a lo que habrá que sumar la intervención de Diputación para comenzar la formación en febrero

Manuel Millán

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:00

marcha. Las obras de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda, que darán vida de nuevo a este espacio, ya están en ... marcha. Según ha podido saber este periódico, comenzaron hace unas semanas, tanto en el aulario como en el vestuario y estarán listas en diciembre, cuando además de la obra se incorpore el mobiliario a las dependencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento proyecta la construcción de una planta de Biometanización
  2. 2

    Descubren una necrópolis andalusí en Navas de San Juan
  3. 3 Los bomberos voluntarios de Jaén se desplazan a Galicia
  4. 4 Las muertes violentas aumentan en Jaén un 24% hasta superar las 150
  5. 5 Jessica Bouzas, con el objetivo de seguir creciendo en el US Open
  6. 6 Las muertes violentas aumentan en Jaén un 24% hasta superar las 150
  7. 7 Más de 3.500 escolares jienenses se formaron el pasado curso en educación vial
  8. 8 75 mujeres se han visto obligadas a refugiarse en centros para víctimas de violencia de género en Jaén
  9. 9 Puente de la Sierra contará con una zona de actividades biosaludables en septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras de la Academia de Guardia Civil de Úbeda estarán en diciembre

Las obras de la Academia de Guardia Civil de Úbeda estarán en diciembre