Nuevo proyecto para una planta de biometano en Jaén, esta vez en Alcalá Real Quedará a más de 2 kilómetros del núcleo poblacional más cercano, con una inversión de 35 millones de euros y entre 8 y 12 empleos previstos

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Después de la polémica con varios proyectos de plantas de biometano, como en Andújar y Mengíbar, se ha dado a conocer otro más, esta vez en el municipio de Alcalá la Real, tras la publicación, el pasado 17 de octubre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), del inicio del periodo de información pública del procedimiento de autorización ambiental integrada.

La nueva planta se ubicará en el paraje de la Casa de Toro, junto al Camino de la Aduana, sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados. Quedará a más de seis kilómetros de Alcalá la Real, tres de Mures y más de dos de Ribera Baja, cumpliendo con la distancia mínima de un kilómetro exigida por ley respecto a núcleos urbanos.

La instalación se dedicará al tratamiento de residuos vegetales del olivar, principalmente alperujo y restos de poda, sin incluir residuos animales ni purines. Contará con tres balsas herméticas —dos de alperujo y una de digestato— diseñadas para evitar emisiones.

La inversión prevista asciende a 35 millones de euros, y se calcula la creación de entre 8 y 12 empleos directos, además de la generación de actividad económica en el sector agrícola y de servicios.

Toda esta información ha sido ofrecida por el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, y la concejal de Urbanismo, Encarnación Pérez, que han comparecido para ofrecer información detallada sobre el proyecto.

Exposición pública

La edil de Urbanismo ha explicado que el proyecto se encuentra actualmente en exposición pública durante 30 días, plazo en el que cualquier ciudadano o entidad puede presentar alegaciones. Además, ha detallado que la empresa promotora solicitó previamente al Ayuntamiento el certificado de condiciones urbanísticas, que fue concedido al comprobarse la compatibilidad del uso del suelo.

Una vez concluido el proceso ambiental y obtenida la autorización correspondiente, la promotora deberá presentar un proyecto de actuación ante el Ayuntamiento que lo aprobará en Junta de Gobierno Local.

Pérez ha informado que la instalación se tramita como «una actuación extraordinaria en suelo rústico, conforme a la reciente Instrucción 1/2025 de la Junta de Andalucía y la sentencia 25/2024 del Tribunal Constitucional, que interpretan el marco legal de las energías renovables. El Ayuntamiento actuará con total transparencia y rigor legal, cumpliendo todos los procedimientos previstos en la normativa».

La edil ha añadido que las licencias municipales son regladas, no discrecionales, y deben otorgarse siempre que el proyecto cumpla todos los requisitos ambientales y urbanísticos. Además, ha insistido en que la planta representa «una oportunidad para impulsar la economía circular, generar empleo y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y responsable».

Aguilera sostiene que la planta «no supondrá riesgo ni molestias para la población», al encontrarse en una zona aislada y contar con todas las garantías ambientales. Es más, «ayudará a resolver el problema de gestión de residuos del olivar, transformándolos en energía y fertilizantes naturales, lo que también generará ingresos adicionales para cooperativas y agricultores».

«Estamos hablando de la economía circular, de la descarbonización y de ir sustituyendo paulatinamente el uso de combustibles fósiles, que sí contaminan. También un paso importante hacia la soberanía energética, es decir, España produciría su propio biogás y podría dejar de comprarlo o de requerir tanto de otros países. El biometano no es una amenaza, sino una oportunidad», ha precisado el alcalde,

Si los trámites avanzan según lo previsto, la empresa promotora estima iniciar las obras en el primer trimestre de 2026, con un plazo de ejecución de 11 meses y una vida útil del proyecto de 25 años.