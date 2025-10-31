El nuevo centro de día Autismo Jaén será una realidad en marzo

Primer Centro de Día Específico impulsado por Autismo Jaén en la capital, con una inversión de 900.000 euros que estará listo en marzo. El ... subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado el «empuje» del Gobierno para impulsar infraestructuras públicas en la capital con el objetivo de «mejorar el día a día y la atención social» de colectivos con necesidades específicas como las personas con TEA en la provincia. Así lo ha señalado durante su visita a las obras del primer Centro de Día Específico impulsado por la Asociación de Autismo de Jaén 'Juan Martos Pérez'- Autismo Jaén-, y que cuenta con una subvención cercana a los 900.000 euros procedentes de los Fondos Europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. En el acto han participado también el alcalde, Julio Millán, y la presidenta de Autismo Jaén, Manuela Gálvez, entre otros.

Fernández ha felicitado a Autismo Jaén por llevar adelante un proyecto que ha contado con la colaboración de diferentes administraciones, una vez que el Ayuntamiento de Jaén le cedió el edificio que será objeto de remodelación y que se encuentra ubicado en la calle Ángel Martín Miñano de la capital.

«El Gobierno apuesta mediante una línea de subvención por la construcción de distintos centros de día y residencias para personas mayores a través de una convocatoria de ayudas que ha supuesto un total de 17,3 millones de euros para 12 proyectos en la provincia», señala. En este sentido, ha recordado que a las obras del Centro de Día Autismo Jaén con casi 900.000 euros y que comenzaron el pasado mes de enero, se suma también el nuevo Centro de Día de Aadacea, con una inversión de 1,2 millones de euros, también en la capital.

Para marzo

El centro estará listo en marzo y es, tal y como ha dicho el primer edil, Julio Millán, «un ejemplo de puesta en valor por parte de este equipo de Gobierno de espacios improductivos de la ciudad, lugares abandonados en su día que se han rescatado para ejecutar proyectos sociales de esta envergadura». Julio Millán ha mencionado algunas de esas estructuras abandonadas y en desuso como son la Cámara de Comercio, el antiguo campo hípico de la Alameda o el recinto de Valdeastillas, «a los que están dando otro uso, diferente al suyo original, para que vuelvan a estar a disposición de la ciudadanía a través de diferentes funciones».

Del mismo modo, la presidenta de la asociación, Manuela Gálvez, ha asegurado que los plazos de la obra se están cumpliendo en tiempo y forma por lo que en el mes de marzo, si todo marcha según lo previsto, podrá abrir sus puertas. «Estamos en una fase avanzada. Hemos planteado esta vista para que se vaya conociendo el estado del centro y se pueda comprobar que estamos cumpliendo con los objetivos marcados», ha añadido. Gálvez ha informado que el futuro centro atenderá a 25 pacientes gravemente afectados por la enfermedad y contará con espacios amplios, accesibles y diseñados para adaptarse a las distintas necesidades de las personas usuarias, promoviendo su desarrollo personal, autonomía y bienestar.

El nuevo edificio dará servicio a «una demanda histórica de casos de TEA en Jaén, con muchos pacientes y familiares actualmente fuera de la provincia», ha apuntado Gálvez.