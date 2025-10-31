Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las obras del próximo centro de Autismo en la capital. IDEAL
Fondos Europeos

El nuevo centro de día Autismo Jaén será una realidad en marzo

El espacio dará servicio a 25 pacientes afectados por la enfermedad y contará con áreas accesibles y diseñadas para adaptarse a sus necesidades tras una inversión de 900.000 euros

Manuela Millán

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Primer Centro de Día Específico impulsado por Autismo Jaén en la capital, con una inversión de 900.000 euros que estará listo en marzo. El ... subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado el «empuje» del Gobierno para impulsar infraestructuras públicas en la capital con el objetivo de «mejorar el día a día y la atención social» de colectivos con necesidades específicas como las personas con TEA en la provincia. Así lo ha señalado durante su visita a las obras del primer Centro de Día Específico impulsado por la Asociación de Autismo de Jaén 'Juan Martos Pérez'- Autismo Jaén-, y que cuenta con una subvención cercana a los 900.000 euros procedentes de los Fondos Europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. En el acto han participado también el alcalde, Julio Millán, y la presidenta de Autismo Jaén, Manuela Gálvez, entre otros.

