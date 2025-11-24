Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la reunión. J. Jiménez

La Mesa Social del Agua pide un reparto «equitativo y con criterios sociales» del recurso

Se ha celebrado una reunión en Jaén para analizar la situación y destacar que en Andalucía el 20% de las explotaciones controlan el 80% del recurso

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

En busca de un reparto más justo y equitativo del agua. La Asociación Andaluza de Regantes (Asare) y UPA han celebrado este lunes en Jaén ... capital una jornada de la Mesa Social del Agua de Andalucía en la que han reclamado cambios en la gobernanza de la gestión para darle voz a los regantes y a los agricultores en el reparto del agua. Además, han planteado una serie de medidas encaminadas a un mejor aprovechamiento del recurso público que tenga en cuenta «criterios más sociales y de riqueza en el territorio».

