Mensaje contra la 'manosfera', espacio digital con mensajes de odio contra mujeres
Este martes la Diputación Provincial ha celebrado un acto institucional donde se ha alertado del fenómeno, «espacio de socialización de los jóvenes»
Jesús Jiménez
Jaén
Martes, 25 de noviembre 2025, 17:32
La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado este martes un acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la ... Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. En el mismo, se ha instado a hacer frente común para contrarrestar los discursos de odio hacia las mujeres.
Este año la conmemoración de esta efeméride ha girado en torno a la temática de la campaña consensuada por las ocho diputaciones andaluzas, en la que se busca concienciar sobre la dimensión social que está adquiriendo, especialmente entre los más jóvenes, lo que se denomina como manosfera, esto es, ese conjunto de espacios presentes en Internet y redes sociales donde se difunden mensajes antifeministas y misógenos.
Esta manosfera «se ha convertido en espacio de socialización de muchos adolescentes y jóvenes y está favoreciendo el incremento de la prevalencia de discursos de odio hacia las mujeres, así como la creencia de que el feminismo es una forma de discriminación hacia los hombres», ha señalado Reyes para remarcar la importancia de que «se visibilice esa violencia y se tome conciencia sobre la necesidad de atajar cuanto antes esa parte tóxica del universo digital».
Ante ello, «tenemos que hacer frente común y trabajar para contrarrestar estos discursos que no hacen más que fomentar situaciones de acoso y de violencia» para lo que «debemos educar en igualdad y en corresponsabilidad si queremos una sociedad libre, justa y tolerante», ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión