Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del acto institucional en Diputación. IDEAL

Mensaje contra la 'manosfera', espacio digital con mensajes de odio contra mujeres

Este martes la Diputación Provincial ha celebrado un acto institucional donde se ha alertado del fenómeno, «espacio de socialización de los jóvenes»

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado este martes un acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la ... Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. En el mismo, se ha instado a hacer frente común para contrarrestar los discursos de odio hacia las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval
  2. 2

    El pleno da el primer paso para que Jaén tenga unos nuevos presupuestos
  3. 3 Una charla aboga en Andújar por visibilizar las distintas formas de violencia machista
  4. 4 A licitación las obras de la sede del Conservatorio Profesional de Música de Úbeda
  5. 5 Sensatez
  6. 6 Nuevas mejoras en la seguridad de la A-306
  7. 7 Nuevas mejoras en la seguridad de la A-306
  8. 8 La suerte sonríe en La Carolina: la bonoloto deja más de cuatro millones
  9. 9 Instan «a extremar la precaución» para evitar robos en la aceituna en Jaén
  10. 10

    Cambios en las líneas del autobús urbano de Jaén capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mensaje contra la 'manosfera', espacio digital con mensajes de odio contra mujeres

Mensaje contra la &#039;manosfera&#039;, espacio digital con mensajes de odio contra mujeres