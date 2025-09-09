87 menores podrían quedarse este miércoles sin transporte escolar en Jaén Las licitaciones se han quedado desiertas, por lo que se trata de buscar una solución antes del inicio en Secundaria, que afectaría a más alumnos

Manuela Millán Jaén Martes, 9 de septiembre 2025, 21:44

Situación complicada al comienzo de curso para los estudiantes del transporte escolar. Unos 87 menores podrían no tener cómo ir este miércoles a sus centros escolares tras quedarse desierta el cien por cien de la licitación del transporte escolar, según ha podido saber este periódico.

Al parecer, el proceso se puso en marcha en verano y «al suponer condiciones que no llegan ni a cubrir una parte de los costes», las empresas jienenses han decidido no presentarse, tal y como confirman desde Unibús tras ser consultados por IDEAL. Así, a partir de ahora la solución podría estar, en una parte, en ampliar la prórroga, de manera obligatoria, de algunas de las empresas que prestaban el servicio hasta junio y que «estarían obligadas a mantener los mismos servicios por un idéntico coste al que tenían en 2021». Otra parte, el 80%, mantiene los contratos hasta noviembre, sin saber qué pasará después.

El resto, unos 87 alumnos de Primaria, y unos 500 de Secundaria a partir de la semana que viene, podrían quedarse sin transporte escolar. De hecho, según ha podido saber este periódico, en algunos centros, la Agencia de Educación habría trasladado a la dirección de los colegios «la confirmación de que no habrá transporte escolar», con la opción de que «las familias afectadas pidan una ayuda a final de curso».

Los transportistas recuerdan que realizan una labor «esencial» como sector, además del empleo y la vertebración territorial en un territorio cómo Jaén, por lo que exigen a la Administración andaluza soluciones «tras años de trabajar en condiciones cada vez menos rentables».