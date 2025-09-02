Matriculaciones online: los alumnos pueden crear sus certificados digitales en la UPM La iniciativa 'La Administración Cerca de Ti' busca acercar las nuevas tecnologías al ciudadano

La Universidad Popular de Jaén (UPM) cuenta con distintas mesas informativas para continuar con el programa 'La Administración Cerca de Ti', con el objetivo de llevar la administración electrónica al conjunto de la ciudadanía del territorio jienense. Lo ha comprobado esta mañana el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, que ha visitado el centro.

En concreto, Fernández ha especificado que la Subdelegación ha instalado las mesas y que esta iniciativa se ha llevado a cabo «con la finalidad de hacer certificados digitales a todos aquellos interesados e interesadas de cara a la próxima matriculación del curso 2025/2026 de la Universidad Popular Municipal, que ya ha comenzado, de forma que se facilite la accesibilidad vía online» .

Manuel Fernández, que ha estado acompañado por el concejal de Juventud, Comunicación, Proyectos Europeos y Universidad Popular, José Manuel Higueras y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Garrido, ha explicado que esta iniciativa comenzó en el año 2023 cuando se llegó a más de 80 municipios de la provincia de Jaén. Asegura que cada año se vienen realizando más de 50 salidas a las que hay que sumar las visitas al Campus de la Universidad de Jaén en su sede de la capital y Linares, junto al centro de participación activa en Valdepeñas de Jaén, la Plataforma de 'Jubilados por Jaén' o APROSOJA.

«Pretendemos que este programa, que comenzó dirigiéndose a los pequeños municipios de la provincia, se extendienda de forma que podamos llegar a nuevos colectivos como son las personas mayores, estudiantes y ciudadanos en general», dice, y añade: «Además, ya se ha incorporado personal del INSS y de la TGSS para ahondar en nuevos recursos electrónicos que son de gran utilidad para agilizar los trámites con la Administración General del Estado».

En estas visitas se realizan Claves Permanentes además de Certificados Digitales, herramientas que permiten a los ciudadanos relacionarse con la Administración Pública desde su ordenador, tablet o dispositivo móvil, reduciendo de esta manera los desplazmientos a las sedes física de las administraciones, lo que también permite reducir la huella de carbono y una mayor calidad de vida.

90 disciplinas

Por su parte, el concejal de Juventud, Comunicación, Proyectos Europeos y Universidad Popular, José Manuel Higueras ha explicado que el nuevo curso 2025/2026 se iniciará el 1 de octubre, «dando así respuesta a la partición realizada por el alumnado y los propios monitores con una nueva programación que consta de 90 disciplinas formativas ofertadas en su sede Central y en la Sabetay, subdivididas a su vez en diferentes cursos, a las que hay que sumar las que se ofertan en los distintos barrios de la ciudad.

El objetivo, ha apuntado el concejal, es «superar los 4.100 alumnos matriculados en el presente curso, ya que la UPM tiene capacidad para 6.500 plazas, con una programación realista y ofertando cursos que realmente tienen demanda».

En la provincia

La Administración Cerca de Ti es una iniciativa que está impulsada a través de un convenio por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática junto con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para ayudar a los habitantes de los municipios con menor población a realizar trámites de la Administración General del Estado (AGE).

Actualmente, son 41 ayuntamientos de la provincia que han firmado el acto de adhesión, lo que supone un 50,62% de los municipios de menos de 8.000 habitantes para reforzar la cohesión social y territorial, combatir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.