Martos se convertirá en el escaparate del mejor 'oro líquido' temprano El municipio albergará el 8 y 9 de noviembre La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén, con más de un centenar de expositores y 50 actividades programadas

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Todo preparado para la celebración de La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén, un evento que promete ser, un año más, el punto de exposición perfecto para los mejores aceites tempranos de mundo. El municipio escogido para esta duodécima edición ha sido Martos, que albergará el 8 y 9 de noviembre a un centenar de expositores y más de 50 actividades ligadas a la producción de oro líquido.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, durante la presentación de evento, que se trasladará al municipio madrileño de Fuenlabrada al fin de semana siguiente, entre los días 14 y 16 de noviembre. Ha destacado que se trata de «el mejor escaparate» para los mejores aceites del mundo, «que son los de la provincia de Jaén».

Reyes ha aseverado a su vez que el evento es un reconocimiento al esfuerzo y la apuesta por la calidad «que vienen haciendo y que se viene incrementando año tras año», además de ser «un golpe de autoestima y de orgullo de nuestros agricultores y de nuestras agricultoras, por producir este excepcional y auténtico oro líquido»

El recinto ferial de Martos será el principal escenario de esta fiesta que contará con un centenar de expositores, en su mayoría, de aceites de oliva virgen extra tempranos, pero también cosmética y artesanía ligada al mundo del aceite de oliva.

Junto a la zona de los expositores, la cita incluirá catas guiadas de aceite ofrecidas por las denominaciones de origen y la IGP Aceite de Jaén, además de actuaciones musicales, de baile, de humor y de circo; visitas guiadas por el casco histórico de Martos, así como por almazaras de esta localidad y por olivos centenarios o la realización de rutas cicloturistas por el Camino Natural Vía Verde del Aceite, entre otras actividades.

Pregonero

La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén dará comienzo el sábado 8 por la mañana con el tradicional desayuno de aceites tempranos, para continuar con el pregón que correrá a cargo del periodista Javier Ruiz, presentador del programa 'Mañaneros' de TVE. Según ha detallado Reyes, Ruiz tiene origen jienense, en concreto «ha pasado muchos veranos en Siles, de donde es su abuela», y como experto en economía, «nos ilustrará sobre lo que supone el sector del aceite de oliva».

Asimismo, el embajador del aceite en esta duodécima edición será Asís Martín de Cabiedes, presidente ejecutivo de la agencia de noticias Europa Press, «que tiene raíces en Quesada y produce también como empresario el aceite 12.000 Royales, un AOVE ecológico de la variedad royal, autóctona de la Sierra de Cazorla», ha explicado el presidente de la Diputación Provincial.

Tras la celebración de esta edición en Martos, la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén se trasladará entre los días 14 y 16 de noviembre hasta el municipio madrileño de Fuenlabrada. Este evento, que contará en esta localidad con un total de 35 expositores, vuelve de nuevo a tierras madrileñas, tras llevarse a cabo en Alcalá de Henares en su novena edición.

El alcalde de Martos, Emilio Torres, ha querido hacer hincapié en la capacidad de este evento para situar al municipio en el mapa, permitiendo proyectar «la cultura, el patrimonio y el olivar, sobre todo este último, donde agricultores, empresarios y cooperativas marteñas están haciendo una labor inmensa en cuanto a la calidad del aceite de oliva y ya tenemos aceites de cosecha temprana magníficos», ha manifestado.

Por último, el presidente de la Diputación ha afirmado que «cada vez son más las empresas que quieren estar en esta feria», para apuntar que, aunque el límite de expositores se sitúa en el centenar, han sido más de 115 las solicitudes recibidas para participar en este evento. «Esta cifra muestra que esta fiesta cada vez va a más y que son muchas más las almazaras y cooperativas que apuestan por los aceites tempranos y por adelantar el máximo la recogida de toda su producción», ha apostillado.