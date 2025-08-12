La manifestación en defensa de la UJA será el 8 de octubre

Manuela Millán Martes, 12 de agosto 2025, 18:16 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

Llamamiento a los jienenses para que el 8 de octubre salgan a defender su Universidad tras el «despropósito» causado por la negativa al grado de Ingeniería Biomédica. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén convoca la que denominan 'Gran Movilización Social' en defensa de la UJA el próximo miércoles 8 de octubre, con el curso ya en marcha tanto en la capital como en Linares. Será, por tanto, después del pronunciamiento del Consejo de Universidades estatal a la reclamación que ha anunciado el rector a la doble negativa de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria, ACCUA, para la implantación del Grado compartido con la Universidad de Granada. También está prevista previamente la comparecencia pública del rector, Nicolás Ruiz, para explicar el procedimiento.

De esta manera, desde la Plataforma se hace un llamamiento a la ciudadanía para que salgan a «defender el futuro de la Universidad, así como un trato digno, tanto en el presupuesto, aún por cumplir, y la formación que se imparte». «En este curso debemos estar atentos a varios escenarios, entre ellos las reacciones en la propia UJA respecto a la doble negativa por parte de la Accua, que ha causado un daño de enormes proporciones», trasladan.

Del mismo modo, la Plataforma se muestra «expectante» a las reacciones de las distintas administraciones en favor de la UJA. «Nuestra Universidad es la joya de la corona. Tenemos el deber de garantizar que su servicio e implicación van a ser referente para las futuras generaciones», sentencian.

La negativa

El pasado 31 de julio, la Comisión de Reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) comunicó la evaluación negativas de los recursos ante el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, recursos que la Consejería de Universidad recibió el lunes 21 de julio sobre el grado de Ingeniería Bioquímica de la Universidad de Jaén y la de Granada. Una decisión que levantó una oleada de indignación, entre ellos, en la propia Universidad tal y como trasladó el rector en un comunicado.

Entre los motivos, se alude desde la comisión que en la memoria la UGR han incluido tan solo tres convenios firmados en abril de 2025, referidos a entidades colaboradoras para la realización de las prácticas, pero que no incluyen a la UJA como parte firmante, por lo que «no se justifica ni se especifica cómo se garantizará la coordinación, participación y supervisión de los estudiantes». Igualmente, se señala que no se ha solventado el aspecto relativo a la consideración, por parte de la universidad, de las prácticas externas como optativas, y las justificaciones ofrecidas «no abordan de forma suficientemente convincente esta carencia estructural y esencial, especialmente en una titulación del ámbito biomédico», que requiere contacto con entornos clínicos.

Por otro lado, tampoco se incluye «una estimación clara y detallada del número de plazas disponibles para esa mención dual, lo que impide valorar su adecuación al volumen previsto de estudiantes matriculados» y, por tanto, «no permite concluir con las garantías necesarias la disponibilidad suficiente de plazas de este tipo de itinerario», se recoge en el comunicado, entre otros.

Nicolás Ruiz catalogó de «despropósito» esta decisión y está previsto que comparezca ante la ciudadanía en septiembre, a lo que le seguirá la protesta de la UJA, el 8 de octubre.