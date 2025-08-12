Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En la provincia jienense hay casos con implicación de los serotipos 3 y 8. Ideal

La lengua azul mantiene en vilo a los ganaderos jienenses

Asaja pide la creación de un plan de choque interterritorial que unifique protocolos de actuación

Ascensión Cubillo

Jaén

Martes, 12 de agosto 2025, 19:23

Continúa la preocupación entre los ganaderos jienenses por la lengua azul, ya que en la provincia hay casos con la implicación de los serotipos 3 ... y 8 desde el pasado 22 de julio, cuando se produjo la primera confirmación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

