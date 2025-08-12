La lengua azul mantiene en vilo a los ganaderos jienenses

Continúa la preocupación entre los ganaderos jienenses por la lengua azul, ya que en la provincia hay casos con la implicación de los serotipos 3 ... y 8 desde el pasado 22 de julio, cuando se produjo la primera confirmación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta enfermedad se transmite por un mosquito y si bien ha llegado ya a todas las comarcas jienenses, está afectando sobre todo a las de la Campiña y la Sierra de Cazorla, con especial incidencia en explotaciones próximas a ríos.

María Isabel Campos, secretaria de Ganadería de UPA Jaén, explica que el mosquito es el transmisor, bien con la picadura o con las propias larvas infectadas que deja en las aguas estancadas: «No se transmite ni al ser humano ni entre los animales, solamente a través de la infección por el mosquito», recuerda.

En la comarca de la Sierra de Cazorla aún no se ha diagnosticado el serotipo porque los primeros muestreos se realizaron hace un par de semanas y los resultados tardan en llegar en torno a un mes. La mayoría de la cabaña ganadera jienense está vacunada de los serotipos 1 y 4 -la administración proporciona las vacunas de manera gratuita-, no así de los serotipos 3 y 8 que tienen más virulencia.

Los síntomas de la lengua azul son similares a los de una neumonía: fiebres, hinchazón de la lengua que, además, se torna de color oscuro, de ahí el nombre. Esto hace que el animal tenga dificultad para respirar. Los que sobreviven quedan con un sistema inmunológico muy dañado.

Las altas temperaturas contribuyen a la proliferación de las larvas y del mosquito que causa esta enfermedad. «Cuando entre el otoño y el frío dejará de propagarse, pero ahora los ganaderos necesitan que la administración les dé un soporte porque no saben cómo actuar», traslada Campos.

Medidas «urgentes»

Asaja también exige a las administraciones públicas competentes la adopción de manera «inmediata» de medidas «urgentes» ante la detección de nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas en el territorio nacional, según informa en un comunicado, a la vez que pide la creación de un plan de choque interterritorial que unifique protocolos de actuación

En concreto, la organización agraria alerta del «grave perjuicio» tanto sanitario como económico que esta enfermedad está causando al sector, especialmente en explotaciones de ovino y bovino. «Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas», asegura el presidente de Asaja, Pedro Barato.

En el caso de los serotipos 3 y 8, actualmente no existen vacunas disponibles, aunque sí posibilidades de desarrollo, por lo que la organización reclama que se impulsen de inmediato estos trabajos y que se defina la forma más eficaz de aplicación de las futuras dosis.

La organización denuncia que los ganaderos se encuentran en una situación límite, tras meses de dificultades por la sequía, el encarecimiento de los costes de producción y ahora la amenaza de esta enfermedad.

En este contexto, Asaja señala la necesidad de una respuesta «coordinada y rápida» entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ya que la proliferación del virus, «que no entiende de fronteras administrativas, exige una acción conjunta y sin fisuras».

De esta forma, reclama la creación de un plan de choque interterritorial que unifique protocolos de actuación, garantice la distribución equitativa de posibles vacunas y refuerce los canales de comunicación para que la información fluya sin demoras, evitando así que los ganaderos de unas regiones se vean desamparados frente a sus homólogos en otras.