Presentación de la 'Alianza andaluza por el biogás y el biometano' el pasado mes de enero en Jaén. M. Millán

La Junta defiende la «meticulosa» tramitación ambiental de las plantas de biogás

El consejero Paradela recalca que es «un proceso reglado» que implica a los ayuntamientos, que son quienes «deciden» si se instalan o no en sus municipios

E. P.

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:30

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido la «meticulosa» tramitación ambiental que desde la Junta de Andalucía se lleva a cabo ... para la creación de plantas de biogás y biometano. Y ello en el marco de «un proceso reglado» que implica a los ayuntamientos, que son «los que deciden si una planta de biogás se instala o no en su municipio y bajo qué condiciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

