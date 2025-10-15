Jaén Merece Más se prepara para las andaluzas
El presidente de la formación provincial, Juanma Camacho, traslada que «es muy probable» que vayan a las próximas elecciones, aunque antes debe decidirlo la directiva
Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:50
Confesiones de feria. El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, ha deslizado ante los medios, en el tradicional encuentro de feria, que «es muy probable» que la formación concurra a las próximas elecciones andaluzas, aunque todavía sin desvelar el candidato o candidata que defenderá las siglas. Eso sí, Camacho señala que, primero, tiene que pasar por la directiva del partido, aunque todo apunta a que se presentarán a los comicios, en junio de 2026 si el presidente, Juanma Moreno, no decide adelantarlas.
«Nosotros hemos venido a luchar por Jaén para que esté en el foco de las administraciones tras tantos años de abandono», ha subrayado junto a los concejales de Jaén Merece Más en la capital. Así, ha señalado que «muchas de las cosas que están llegando a la ciudad y la provincia son gracias a las reivindicaciones de la formación». «Es por ello que no entendemos que la Junta aportara cien millones al Colce de Córdoba y ahora no lo haga con Cetedex en Jaén», ha lamentado.
«Sabemos que hay un debate muy polarizado entre los grandes partidos, que juegan a eso para desgastarnos, pero no lo van hacer. Los jienenses deben pensar en su tierra», ha añadido Camacho. Así, ha señalado que «PP y PSOE deberían analizar cómo tratan a Jaén». «Nosotros no nos metemos en esas polémicas y sí en los proyectos que nos deben», sentencia.