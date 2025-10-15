Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Camacho, presidente de Jaén Merece Más. IDEAL
Jaén Merece Más se prepara para las andaluzas

El presidente de la formación provincial, Juanma Camacho, traslada que «es muy probable» que vayan a las próximas elecciones, aunque antes debe decidirlo la directiva

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:50

Confesiones de feria. El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, ha deslizado ante los medios, en el tradicional encuentro de feria, que «es muy probable» que la formación concurra a las próximas elecciones andaluzas, aunque todavía sin desvelar el candidato o candidata que defenderá las siglas. Eso sí, Camacho señala que, primero, tiene que pasar por la directiva del partido, aunque todo apunta a que se presentarán a los comicios, en junio de 2026 si el presidente, Juanma Moreno, no decide adelantarlas.

«Nosotros hemos venido a luchar por Jaén para que esté en el foco de las administraciones tras tantos años de abandono», ha subrayado junto a los concejales de Jaén Merece Más en la capital. Así, ha señalado que «muchas de las cosas que están llegando a la ciudad y la provincia son gracias a las reivindicaciones de la formación». «Es por ello que no entendemos que la Junta aportara cien millones al Colce de Córdoba y ahora no lo haga con Cetedex en Jaén», ha lamentado.

«Sabemos que hay un debate muy polarizado entre los grandes partidos, que juegan a eso para desgastarnos, pero no lo van hacer. Los jienenses deben pensar en su tierra», ha añadido Camacho. Así, ha señalado que «PP y PSOE deberían analizar cómo tratan a Jaén». «Nosotros no nos metemos en esas polémicas y sí en los proyectos que nos deben», sentencia.

