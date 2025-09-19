Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Hurtado. A. Román

Diego Hurtado

Presidente de Secot Jaén
«En Jaén, para crecer, debemos desterrar la resignación»

El presidente de la asociación de séniors que ayuda al impulso empresarial jienense se marcha con los «deberes hechos» y con «confianza»

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:57

Diego Hurtado es la prueba de que la experiencia es un grado. Fue uno de los tres séniors que empezaron a dar a conocer Secot ... en Jaén, la asociación que cuenta con personas de amplios conocimientos que se dedican al asesoramiento de los nuevos empresarios, o no tan nuevos. Quince años después, se marcha «con los deberes hechos» y empieza un nuevo curso, pero «no desde cero». Confía en el nuevo equipo y se ofrece para colaborar y ayudar «si es que me necesitan».

