Entrada de la Diputación de Jaén, en la plaza de San Francisco de la capital. IDEAL
Gestión municipal

El informe de Tesorería no da el visto bueno a la cesión de la recaudación a Diputación

Considera que «no es necesario ya que los porcentajes de ingesos son similares en ambas administraciones y se perdería autonomía»

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:08

La cesión de la recaudación sigue generando debate. Tras la Memoria Justificativa del área de Hacienda del Ayuntamiento de Jaén en la que se recogen ... las ventajas que podría suponer ceder la gestión de la recaudación del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación, que está previsto decidir en el próximo pleno y que de momento defiende el PSOE (a falta del posicionamiento de Jaén Merece Más), ahora un informe de Tesorería, no da el visto bueno. En las conclusiones de este documento, al que ha tenido acceso este periódico, se recogen varios puntos negativos sobre esta posible decisión.

