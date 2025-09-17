Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incautadas más de 200 plantas de marihuana en una casa abandonada de Porcuna

Se investiga a dos personas por los presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

E. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:26

La Guardia Civil ha investigado a dos vecinos de Porcuna y Arjona, de 28 y 39 años, tras desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda deshabitada del municipio porcunense en la que había más de 200 plantas.

La actuación ha sido desarrollada por agentes de Andújar, que procedieron a la entrada y registro de la citada casa, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

En su interior, localizaron una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo 'indoor', donde se incautaron de 210 plantas en estado de medio crecimiento, además de una gran cantidad de cogollos de marihuana.

Igualmente, intervinieron sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación estaba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante un enganche ilegal y que fue desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.

Como consecuencia, se ha investigado a dos personas por los presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, según ha precisado la Guardia Civil.

