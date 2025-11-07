Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recepción de la imagen de Santa Catalina tras su restauración. Ideal

La imagen de Santa Catalina regresa a Jaén tras su restauración en Sevilla

Los detalles de la intervención en esta escultura de estilo neobarroco se darán a conocer el 29 de noviembre en una mesa redonda

A. C.

Jaén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:55

La imagen de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la ciudad de Jaén, ya ha regresado a la capital después de los trabajos de restauración ... que se han llevado a cabo durante los últimos meses en el taller de la empresa sevillana Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

