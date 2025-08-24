Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo García Sánchez. IDEAL

«La IA es una buena herramienta pero nunca podrá innovar como el ser humano»

Pablo García Sánchez, Profesor del departamento de Ingeniería de Computadores en la UGR ·

El entrenamiento con videojuegos perfecciona los algoritmos que luego se utilizan en avances para la sociedad, como la conducción autónoma

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

En una época donde la Inteligencia Artificial (IA) se postula como una herramienta esencial en el futuro, cada vez es más necesario analizar su impacto ... en el sector del ocio, y más concretamente en los videojuegos, campos que desde sus orígenes siempre han estado relacionados. Para abordar esta conexión el director del secretariado de la oficina de Software Libre de la Universidad de Granada (UGR), Pablo García, imparte la conferencia 'Integración de la IA en narrativa audiovisual y videojuegos', dentro de la programación de los Cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

