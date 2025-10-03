Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración en el Hospital de Jaén. SMA

Huelga de médicos en Jaén ante la situación «insostenible» de la sanidad

La Consejería de Salud señala que la participación ha llegado al 34,53% en Jaén

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:34

Comenta

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) se ha concentrado en varios puntos de la provincia de Jaén, como el Hospital Universitario de la capital, en apoyo a la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el propio SMA en todo el país, para denunciar la situación «insostenible» que vive la profesión y reclamar un marco regulatorio propio y específico que reconozca su papel dentro del sistema sanitario público.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha señalado que el seguimiento de la huelga ha llegado al 47,97% a nivel andaluz. Según sus datos y por provincias, la participación ha llegado al 34,53% en Jaén, mientras que ha sido del 53,72% en Sevilla, al 50,56% en Cádiz, al 50,27% en Almería, al 48,86% en Huelva, al 48,65 en Málaga, al 39,52% en Granada, al 38,28% en Córdoba. Por el contrario, el sindicato señala que el seguimiento «ha sido masivo».

El presidente andaluz del SMA, Rafael Ojeda, ha calificado de «fracaso» tanto el actual modelo sanitario como el nuevo estatuto presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García. «El sistema está basado en el maltrato y la sobrecarga laboral del médico, en la vulneración de sus derechos básicos y en la devaluación de nuestra figura dentro de la sanidad pública», señaló Ojeda. «El estatuto que plantea la ministra solo busca perpetuar este modelo fracasado».

Desde el SMA subrayan la necesidad de un estatuto propio y de un ámbito de negociación específico para la profesión médica, que permita canalizar sus reivindicaciones y responder a las necesidades de la ciudadanía. «Nuestra formación, responsabilidad y la relación médico-paciente son distintas a las de cualquier otra categoría profesional. Necesitamos un marco normativo que recoja esa particularidad y nos dé un espacio real de negociación», añadió el presidente del sindicato de la comunidad autónoma.

El SMA denuncia que el sistema sanitario público «consume hasta un 30% del presupuesto de las comunidades autónomas sin obtener resultados asistenciales acordes con esa inversión», y advierte de que la precariedad médica pone en riesgo la supervivencia de la sanidad pública.

