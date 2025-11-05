Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inaugración del seminario. UJA

De Francia a Jaén: foro de debate y análisis sobre la huella de Miguel Hernández

Inauguración del III Seminario Internacional Miguel Hernández, bajo el título 'Imagen de tu huella'

E. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:40

Expertos de universidades de España y Francia participan durante este miércoles y jueves en el III Seminario Internacional Miguel Hernández, bajo el título 'Imagen de ... tu huella'. El objetivo es analizar la influencia que la obra del poeta oriolano ha ejercido en escritores posteriores a su muerte.

