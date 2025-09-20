La Feria de San Lucas 2025 contará con 30.000 metros cuadrados adicionales de aparcamiento

C. L. Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

La primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo, ha mantenido un encuentro con el empresario Carlos Rentero, propietario de Hotel Ciudad de Úbeda S.L., y con el presidente de la Asociación de Feriantes de Jaén, Federico Gaitán, en el que se ha acordado la cesión de unos 30.000 metros cuadrados de terrenos al Patronato de Cultura como zona de aparcamiento durante la celebración de la Feria y Fiestas de San Lucas 2025. Estos se encuentran junto a IFEJA, frente a las instalaciones de Canal Sur, y son propiedad del empresario.

María Espejo «agradece a Carlos Rentero su generosidad y a la Asociación de Feriantes su mediación para hacer posible esta cesión». Según la concejala es una acción que pone en valor la feria, pues se cede suelo privado «para el uso y disfrute de los jienenses». También reconoce la participación de la Asociación de Feriantes, que ha actuado como interlocutora «preocupada por la falta de espacio de estacionamiento, logrando que este acuerdo se materialice».

Por su parte, Carlos Rentero destacado su voluntad de colaboración pues cede de forma gratuita estos terrenos que están junto a la institución ferial. En la misma línea, Federico Gaitán, presidente de la Asociación de Feriantes de Jaén, subraya la importancia de este acuerdo: «La ampliación de espacio permitirá dotar de un mayor número de plazas de aparcamiento y ofrecer más comodidad al público que acuda al recinto ferial».