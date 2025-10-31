Los farmacéuticos de Jaén entregan sus premios por el bienestar social

Dos oenegés y una asociación han sido galardonados en los primeros Premios Farmacéuticos de Jaén. Se trata de Horizonte Asperger Jaén, con el proyecto 'Accesibilidad ... cognitiva: el derecho a entender'; la ONG Poblado Mundo (Apoyo técnico y profesional a personas sin hogar) y la ONG Quesada Solidaria, con el proyecto de cooperación farmacéutica para mejorar la nutrición infantil en zonas rurales de Guatemala: Creciendo sanos.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén organiza el evento en la primera edición de sus premios. A esta convocatoria se han presentado un total de 23 candidaturas, de entre ellas, el Observatorio de Farmacia Social ha elegido seis finalistas, y el jueves en un acto público se desvelaron los tres galardonados.

Estos I Premios Farmacéuticos Jaén es una iniciativa puesta en marcha por la entidad colegial con el objetivo de reconocer de manera pública los mejores proyectos impulsados por farmacéuticos y farmacéuticas (a título individual o en grupo) o por personas o asociaciones de la provincia de Jaén. Estos premios se otorgan en diferentes categorías, todas ellas relativas a la farmacia social, acciones solidarias, proyectos e iniciativas destinadas a propiciar, de alguna manera, el bienestar social y los hábitos de vida saludables.

Enorme talento

El presidente del Colegio, Juan Pedro Rísquez, ha agradecido públicamente a todas las personas y entidades que han presentado sus propuestas. «Me gustaría dar las gracias, un gracias enorme, a todas las personas que han presentado su candidatura. Todos y cada uno de vosotros sois dignos ganadores de éste y de cualquier otro galardón. Porque todos hacéis lo más importante que hay: ayudar a los demás, trabajar por el bien del prójimo y dedicar vuestro tiempo a la sociedad, ese tiempo que siempre nos falta», ha manifestado.

Rísquez ha destacado también el «enorme talento y la generosidad» de los jienenses en general y, más concretamente, el de las personas que de alguna manera colaboran con proyectos, asociaciones y ONGs. También ha destacado que el Observatorio de estos premios ha tenido un trabajo muy difícil.

Los integrantes de este Observatorio de Farmacia Social son, del ámbito de la docencia, Yolanda de la Fuente Robles, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén; del ámbito social, Pedro Pajares, experimentado agente social y voluntario en Cáritas y otros organismos de ayuda a población vulnerable y en riesgo de exclusión social; de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, gerente, además del presidente del Colegio, Juan Pedro Rísquez y Amparo Zorrilla, vocal de Farmacia Social.

Finalistas

Cada uno de ellos de los galardonados recibe una dotación de 2.000 euros, como ayuda para desarrollar su proyecto, y el resto de finalistas, 200 euros y un diploma, además de la colaboración institucional y profesional por parte del Colegio de Farmacéuticos de Jaén.

Los finalistas han sido Ángeles Barberos de España (Llamamiento a profesionales para convertirse en un Ángel Barbero); Aspace, con el proyecto Sara y la Musicoterapia: Musicoterapia para personas con parálisis cerebral y Federación de Alzheimer de Jaén, con el proyecto: Programa para la prevención en la aparición de demencias: Estimulemos la mente.

Junto al presidente del colegio de Farmacéuticos de Jaén han estado la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Elena González; la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina y los concejales del Ayuntamiento de Jaén, Isabel Cano y Carlos Alberca.