Los farmacéuticos de Jaén entregan sus premios por el bienestar social

Horizonte Asperger Jaén y las ONG Poblado Mundo y Quesada Solidaria son galardonadas

E. López

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:08

Dos oenegés y una asociación han sido galardonados en los primeros Premios Farmacéuticos de Jaén. Se trata de Horizonte Asperger Jaén, con el proyecto 'Accesibilidad ... cognitiva: el derecho a entender'; la ONG Poblado Mundo (Apoyo técnico y profesional a personas sin hogar) y la ONG Quesada Solidaria, con el proyecto de cooperación farmacéutica para mejorar la nutrición infantil en zonas rurales de Guatemala: Creciendo sanos.

