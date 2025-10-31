Los estudiantes volverán al Jesús María el próximo lunes

Vuelta a clase a partir del lunes. Los estudiantes del colegio Jesús María de la capital regresarán a los espacios disponibles del edificio tal y ... como ha informado el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, que ha mantenido una reunión con la dirección del centro y el presidente de la Asociación de Madres y Padres del alumnado del CEIP Jesús María de Jaén. En la misma ha informado de las actuaciones realizadas para la reubicación del alumnado del centro una vez conocidos a través de los técnicos municipales los daños ocasionados por las filtraciones de agua del pasado lunes 27 de octubre.

El delegado ha informado que se ha estado trabajando en posibles alternativas de traslado en diferentes ubicaciones de la capital para garantizar una normal actividad y segura de todo el alumnado del centro, una vez conocido el informe técnico municipal. Este Informe del Ayuntamiento de Jaén sobre el edificio del CEIP Jesús María ha recomendado mantener el edificio afectado cerrado al uso hasta que se realice una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes, que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios.

Tras ello, la Delegación, en coordinación con la dirección del centro y en contacto con el Ayuntamiento, ha decidido mantener al alumnado en los cuatro edificios anexos de los que dispone el centro, por lo que se recuperará así la actividad lectiva presencial a partir del lunes de la semana que viene. Estos edificios, independientes del edificio principal donde se han ocasionado los daños, «disponen de espacios suficientes para reubicar a todo el alumnado del centro». Para ello, se van a establecer las aulas necesarias, «garantizando que los grupos mantengan su horario habitual y continúen con el desarrollo normal del curso».

Ya en marcha

Asimismo, el equipo docente y directivo se encuentra trabajando en el centro para acondicionar los edificios anexos e independientes donde se desarrollarán las clases. «El profesorado está colaborando activamente en la organización de las aulas, la distribución del material escolar y la adecuación de los espacios, con el objetivo de que todo esté preparado para recibir al alumnado en las mejores condiciones posibles y garantizar una vuelta a la presencialidad segura y ordenada», traslada la Junta en un comunicado.

Esta situación se mantendrá hasta que los trabajos de reparación y revisión, por parte del Ayuntamiento, finalicen y permita valorar una posible vuelta al edificio principal garantizando plenamente las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad educativa.

Visita al centro

Del mismo modo, el alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, y los concejales de Educación y Mantenimiento Urbano, Eva Funes y Javier Padorno, han visitado el CEIP 'Jesús María' para supervisar el estado del edificio tras su clausura.

Tras la visita técnica (en la que también han participado técnicos municipales y representantes de APAE) y la valoración de los informes elaborados, el alcalde también ha reafirmado que se ha determinado que «el alumnado podrá regresar a sus clases el próximo lunes, una vez implantadas una serie de medidas de seguridad que garanticen la integridad del profesorado, del alumnado y del resto del personal del centro».

Entre las medidas acordadas, se encuentra el cierre preventivo del edificio principal, donde se localizaron los daños, concretamente un hundimiento en la zona trasera, presencia de agua y grietas en parte de la primera planta. En este espacio se llevarán a cabo catas y una obra de emergencia que el Ayuntamiento pondrá en marcha en breve a través de una empresa especializada.

Por otro lado, se ha comprobado que los edificios anexos al principal no presentan afecciones, por lo que el equipo directivo reorganizará las aulas para acoger a todo el alumnado y personal del centro en condiciones adecuadas y seguras. De esta forma, el desarrollo de las clases no se verá afectado por la ejecución de las obras que se realizarán en el edificio principal.