Reunión entre la Delegación y los representantes del ampa. IDEAL
Derrumbe

Los estudiantes volverán al Jesús María el próximo lunes

La Junta y el Ayuntamiento informan al profesorado y las familias que el alumnado se va a distribuir en los espacios disponibles en el propio centro tras la clausura del edificio principal

Manuela Millán

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Vuelta a clase a partir del lunes. Los estudiantes del colegio Jesús María de la capital regresarán a los espacios disponibles del edificio tal y ... como ha informado el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, que ha mantenido una reunión con la dirección del centro y el presidente de la Asociación de Madres y Padres del alumnado del CEIP Jesús María de Jaén. En la misma ha informado de las actuaciones realizadas para la reubicación del alumnado del centro una vez conocidos a través de los técnicos municipales los daños ocasionados por las filtraciones de agua del pasado lunes 27 de octubre.

