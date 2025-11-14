Las empresas de turismo de Jaén, satisfechas por ser parte de la Mesa del Aeropuerto

Satisfacción entre las empresas de turismo jienense por formar parte de la Mesa del Aeropuerto 'Federico García Lorca Granada-Jaén'. Así lo ha trasladado Carlos ... Guirao, presidente de Asociación de Empresas de Turismo de Jaén (TurJaén) en una reunión mantenida con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Guirao ha expresado que esta demanda «la llevábamos pidiendo mucho tiempo». Por su parte, Lozano ha incidido en que «es imprescindible que el aeropuerto, para que cumpla su funcionalidad de puerta de entrada hacia la provincia de Jaén y atraiga turistas, tiene que tener servicios de transporte, y esas competencias las tiene la Junta de Andalucía, que debe revisar la propuesta que hacen los empresarios».

Junto a la inclusión de los empresarios en este órgano y la conexión viaria de Jaén con el aeropuerto, Lozano ha reivindicado que «si queremos revitalizarlo se hace imprescindible también que la Junta, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo en Andalucía, estudie la viabilidad de incorporar el punto de información turística del aeródromo a la red andaluza de oficinas de turismo».

Además de hablar del aeródromo, se ha abordado el Plan de Promoción Turística que cada ejercicio desarrolla la Diputación, que como ha resaltado el diputado, «tiene un número muy importante de acciones a lo largo del año». Las últimas han sido la presencia en la World Travel Market de Londres o Intur en Valladolid.

También han tratado el acuerdo de colaboración entre ambas entidades para realizar acciones de asesoramiento al empresariado y de promoción; han tocado temas de digitalización, nuevas tecnologías, de formación en el sector, y las subvenciones para ayudar a la comercialización del sector turístico jienense.

Por su parte, Carlos Guirao ha agradecido la ayuda de la Diputación, «muy necesaria sobre todo para desempeñar esa tarea que tenemos de asesoramiento a nuestro empresariado, que muchas veces por las dificultades de localización o de tamaño, al ser pequeñas empresas, les cuesta más contratar esos servicios de gestoría y necesitan tirar de una asociación».