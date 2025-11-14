Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Javier Lozano y Carlos Guirao. IDEAL

Las empresas de turismo de Jaén, satisfechas por ser parte de la Mesa del Aeropuerto

En una reunión con Diputación se ha reivindicado la necesidad de servicios de transporte que conecten al espacio con la provincia

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:13

Satisfacción entre las empresas de turismo jienense por formar parte de la Mesa del Aeropuerto 'Federico García Lorca Granada-Jaén'. Así lo ha trasladado Carlos ... Guirao, presidente de Asociación de Empresas de Turismo de Jaén (TurJaén) en una reunión mantenida con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

