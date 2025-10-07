Los embalses jienenses empiezan el nuevo año hidrológico con un 9,78 % más de agua

El 1 de octubre comenzó el nuevo año hidrológico y los embalses de la provincia de Jaén lo encaraban al 32,16 % de su capacidad, ... casi tres puntos más que hace un año, cuando se encontraban al 29,30 %. El volumen de agua embalsada a 30 de septiembre era de 759,411 hectómetros cúbicos frente a los 691,768 hectómetros cúbicos que había entonces en 2024, lo que supone un 9,78 % más, según se desprende de los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir.

Los embalses jienenses siguen la tendencia positiva del resto de provincias que conforman la Cuenca del Guadalquivir, ascendiendo a 3.368,914 los hectómetros cúbicos de agua que hay en total en la actualidad a 6 de octubre, última fecha disponible al cierre de esta edición, lo que supone el 41,92 % de su capacidad. En 2024 el porcentaje era del 29,91 % (2.403,287 hectómetros cúbicos).

Si bien la mayoría de embalses jienenses ha mejorado, véase por ejemplo los casos de Siles, Quiebrajano, Rumblar y Jándula, el del Tranco de Beas tiene ahora menos agua que en 2024. A 6 de octubre se encuentra al 23,11% de su capacidad con 116,858 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que en esa misma fecha pero del año pasado estaba al 31,89 % con 161,289 hectómetros cúbicos.

En cuanto a las lluvias, los últimos datos del SAIH ponen de manifiesto el aumento de la precipitación media anual en los embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. En este sentido, el valor acumulado desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 es de 714 litros por metro cuadrado, un 25% superior al valor medio de los 25 años anteriores (569 litros por metro cuadrado), según el SAIH.

Por encima de la media

Los embalses jienenses, con 624 litros por metro cuadrado en el acumulado del año, se sitúan por encima de su pluviometría media de los 25 años anteriores que se fija en 599, lo que supone un 4,17 % más.

A nivel nacional, las lluvias acumuladas desde el 1 de octubre de 2024 hasta el pasado 30 de septiembre de 2025 se cifran en 684 litros por metro cuadrado, lo que representa alrededor de un 7 % más que el valor normal correspondiente a dicho periodo, 640, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la península y destaca en especial en su interior, a lo largo del levante y en los cuadrantes noreste y suroeste.

Por el contrario, las precipitaciones se encuentran por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende Ourense y este de Lugo, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular, con excepción de la región de Murcia.