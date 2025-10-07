Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista del pantano del Quiebrajano a finales de septiembre. J. B.

Los embalses jienenses empiezan el nuevo año hidrológico con un 9,78 % más de agua

Siguen la tendencia positiva del resto de provincias que conforman la Cuenca del Guadalquivir

Ascensión Cubillo

Jaén

Martes, 7 de octubre 2025, 00:10

El 1 de octubre comenzó el nuevo año hidrológico y los embalses de la provincia de Jaén lo encaraban al 32,16 % de su capacidad, ... casi tres puntos más que hace un año, cuando se encontraban al 29,30 %. El volumen de agua embalsada a 30 de septiembre era de 759,411 hectómetros cúbicos frente a los 691,768 hectómetros cúbicos que había entonces en 2024, lo que supone un 9,78 % más, según se desprende de los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir.

