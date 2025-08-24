Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rescate del equipo del GREIM en la sierra de Jaén, en una imagen de archivo. CEDIDA

Drones, helicópteros y equipo canino, así se busca a los desaparecidos en las sierras de Jaén

Un ciclista americano, una octogenaria suiza y un hombre que buscaba setas, entre las víctimas que se desorientan en las montañas de Jaén

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:32

Miriam Irene, de 80 años y de origen suizo, se «confundió» con el GPS y su coche, con el que salió de Almería, acabó en ... una pista forestal del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Su vehículo fue localizado en el entorno de La Capellanía, una aldea de Hornos de Segura. Fue en febrero del año pasado y todavía no se ha dado con la mujer.

