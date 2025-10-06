El dispositivo de la Junta para la Magna cerró «sin incidencias reseñables» En materia de transporte se realizaron 167 servicios, un 94% más que el fin de semana anterior

El dispositivo articulado por la Junta de Andalucía para el Rosario Magno finalizó «sin incidencias reseñables», según el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, quien aplaudió «la coordinación y disposición de los empleados públicos de la administración andaluza».

Estrella destacó «la normalidad en el grueso del dispositivo que, desde las competencias de la Junta, se ha articulado con motivo de este magno evento», algo que «responde a la gran labor de prevención y preparación articulada desde el Gobierno andaluz».

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía se atendieron un total de 12 incidencias relacionadas con el Rosario Magno de Jaén, una relacionada con un accidente y una con dos incidencias de tráfico; cinco incidencias en materia sanitaria y otras relacionadas con seguridad ciudadana, además de otras dos no clasificadas.

En cuanto a llamadas informativas, el centro coordinador recibió 14 desde las 6:00 horas y hasta la finalización de los recorridos procesionales.

En cuanto a la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, integrada en las labores llevadas a cabo desde el Cuerpo de Policía Nacional, los efectivos estuvieron presentes de forma permanente en el centro de coordinación constituido en la Jefatura de Policía Local, así como un operativo de equipo de atención inmediata y especializada que pudiera dar respuesta a cualquier situación de riesgo en la que pudieran verse involucrados menores de edad.

De este modo, además de ejercer labores de refuerzo de vigilancia y seguimiento al paso del Rosario Magno, los agentes de la Policía Adscrita atendieron el caso de un menor de edad perdido, al que se llevó con sus padres, así como en la asistencia ante el desvanecimiento de un adulto.

En materia de salud, las urgencias atendidas en el Hospital Universitario de Jaén han sido 349 y se han contabilizado 160 asistencias en el centro de salud Bulevar. En cuanto al Centro de Emergencias Sanitarias, se recibieron un total de 78 peticiones de asistencia, para las que se ha movilizado en 54 ocasiones a los equipos de urgencias y emergencias del sistema sanitario público andaluz, con mareos y desvanecimientos como principales causas.

Al margen de las incidencias asociadas al Rosario Magno, los servicios sanitarios actuaron en un atropello múltiple ocurrido en la mañana del sábado, así como en un accidente de moto que se saldó con un fallecido.

El servicio especial de transporte puesto en marcha por la Junta de Andalucía a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Jaén ha registrado «un notable éxito de participación, con un incremento significativo en el número de servicios y viajeros transportados respecto a un fin de semana habitual».

Durante el dispositivo especial se realizaron 167 servicios, lo que supone un 94% más que el fin de semana anterior. En total, se contabilizaron 4.922 viajes, frente a los 1.456 del sábado anterior, alcanzando un crecimiento del 238%.

El corredor de Martos fue el que más viajeros aportó al servicio, con un total de 3.189 viajes, lo que representa un aumento del 260% en comparación de un sábado ordinario. Por otro lado, el operador de los servicios de Villargordo y Pegalajar ha experimentado el mayor crecimiento relativo, con un incremento del 379% respecto a la media habitual.