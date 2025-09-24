Diputación aprueba su cuenta general de 2024 con una ejecución presupuestaria del 95% También se da el visto bueno a una inversión de 2,2 millones para reducir el consumo energético de las ETAP de La Loma y El Condado

C. C. Jaén Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:10 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

El pleno de la Diputación de Jaén aprobó este miércoles la cuenta general de la Administración provincial en el año 2024, que según la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, refleja «una ejecución de un 95% del presupuesto inicial, que ascendía a 321 millones de euros».

Parra incidió en que según la normativa, la cuenta general hay que presentarla antes del día 1 de octubre, y desde la Diputación se cumple «rigurosamente a la hora de dar traslado de estas cifras al Ministerio de Hacienda y a la Cámara de Cuentas de Andalucía».

Para la diputada, detrás de «la buena ejecución de los presupuestos y de esos datos» hay «actuaciones y proyectos transformadores» para la provincia. Al respecto, Pilar Parra se refirió a iniciativas como «las expropiaciones para el campo de pruebas del Cetedex, que se financiaron por la Diputación y se hicieron en un tiempo récord, mientras el Gobierno de Andalucía, que había puesto 100 millones para el Colce de Córdoba, para Jaén ha puesto cero euros».

En esta cuenta general también hay una partida de tres millones de euros para recuperar la convocatoria de proyectos intensivos en empleo. En este punto Parra criticó a la Junta por no apoyar «el ecosistema empresarial del Cetedex, mientras que sí ha puesto 15,3 millones para las empresas auxiliares del Colce».

Otro de los «grandes proyectos» que han permitido las cifras que se recogen en esta cuenta general es, según Parra, la puesta en marcha del convenio firmado con el Ministerio para la Transición Ecológica de cara a acometer infraestructuras hidráulicas urgentes de abastecimiento por valor de 206 millones de euros.

En estas cuentas, también tiene cabida «la consolidación» del ecosistema innovador de Geolit: «Hemos podido adquirir los dos edificios que nos ha vendido la Junta, el CTSA 1 y 2, que supusieron 3,3 millones de euros, más la construcción de una incubadora de alta tecnología por otros tres millones».

Remanentes de tesorería

En este repaso a la cuenta general de la Diputación, la vicepresidenta tercera también ha aludido a los remanentes de tesorería, que han permitido poner 700.000 euros para «hacer realidad la apertura por fin de la Academia de Úbeda después de más de 30 años».

Además, se refirió a Ifeja, que se ha convertido en sociedad unipersonal de la Diputación provincial. «No solo salvamos los puestos de trabajo, sino que se ha consolidado como un escaparate muy importante para la provincia y con muchos recursos económicos para Jaén capital por lo que supone para la restauración, hostelería y comercio», precisó.

Parra también se centró en el Plan Accede, un plan de carreteras que ha tenido este año 23 millones de euros de presupuesto. Todas estas actuaciones demuestran, a juicio de la responsable económica de la Diputación, que el mundo rural es «fundamental» para el equipo de Gobierno de la Administración provincial.

Además de la aprobación de la cuenta general de 2024, en este pleno se dio luz verde a una serie de subvenciones, que ascienden a unos 80.000 euros, para entidades y asociaciones que desarrollan proyectos vinculados al empleo, entre las que se encuentran la Federación Provincial del Metal, la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio, la Asociación de Empresarios de Alcalá la Real y también Cruz Roja Española.

De igual forma, Pilar Parra resaltó la «importante inversión» que va a hacer Diputación para instalar plantas solares fotovoltaicas en las ETAP de La Loma y de El Condado con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y reducir su consumo.

En total, serán 2,2 millones de euros, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aportará más de 800.000 euros y la Diputación la suma restante.

Minuto de silencio por Juan Antonio Expósito El pleno comenzó con un minuto de silencio por la muerte del exdiputado provincial y exalcalde de Villatorres Juan Antonio Expósito, al que siguió la toma de posesión de José Alberto Rodríguez como diputado provincial del grupo socialista por el partido judicial de Villacarrillo y la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. La sesión concluyó con la renuncia de los diputados provinciales del grupo 'popular' Francisco Carmona, Mercedes Flores y Daniel Albusac.