Plantas de marihuana intervenidas POLICÍA NACIONAL

Detenido por agresión sexual y en su casa tenía 300 plantas de 'maría'

La Policía Nacional le arresta en Linares, donde también han sido detenidos dos jóvenes que tenían un trastero para la venta de estupefacientes

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:50

La Policía Nacional ha detenido en Linares a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de agresión sexual al que además ... se le ha imputado un delito contra la salud pública tras hallar en su domicilio 300 plantas de marihuana.

