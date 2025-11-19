Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desestimado el recurso del hombre condenado por violar a una mujer en un aparcamiento de Jaén

El TSJA ratifica la condena de 15 años de prisión por la agresión sexual ocurrida en verano de 2022

E. P.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:18

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén que condena a ... 15 años de prisión a un joven, de 22 años, por violar a una mujer en un aparcamiento público de la capital jienense, en el parque de La Victoria, a la que asaltó por la espalda en el momento en el que se dirigía a pagar en el cajero automático para retirar su vehículo. Todo lo ocurrido quedó grabado en las cámaras de seguridad del parking.

