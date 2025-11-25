Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El padre de la reportera gráfica de Huelva atropellada en Jaén, Santiago Rodríguez, (izquierda) y su abogado, Enrique Arroyo E. P.

Declaran culpable de asesinato al responsable del atropello de una reportera en Jaén

La sentencia incluye el agravante de parentesco, mientras el padre de la víctima señala que «se ha hecho justicia»

Europa Press

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:14

El padre de la reportera gráfica de Huelva atropellada en Jaén, Santiago Rodríguez, ha señalado que se «ha hecho justicia, que es lo que quería» ... tras conocer este martes que el jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato con agravante de parentesco a M.Q.S, acusado por la muerte de la joven en junio de 2021.

