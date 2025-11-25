Declaran culpable de asesinato al responsable del atropello de una reportera en Jaén

El padre de la reportera gráfica de Huelva atropellada en Jaén, Santiago Rodríguez, ha señalado que se «ha hecho justicia, que es lo que quería» ... tras conocer este martes que el jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato con agravante de parentesco a M.Q.S, acusado por la muerte de la joven en junio de 2021.

Así lo ha expresado el padre de la joven que ha atendido a los medios tras conocer el veredicto del jurado popular, donde ha manifestado que «lo que quería era justicia, de verdad», y «creo que se ha hecho justicia».

«Yo quería de verdad que pasara esto, una cosa así parecida, yo no quería nada más, por lo que estoy contento, y también contento por el trabajo del abogado y por sus amigos, porque son buenas personas», ha expresado emocionado.

Por su parte, el abogado, Enrique Arroyo, ha señalado que, aunque está satisfecho por «el trabajo que se ha realizado y el resultado que se ha obtenido, no se puede olvidar que es penosa esta situación porque es la muerte de una muchacha en la flor de su vida».

«Nos hemos encontrado en una situación bastante complicada y difícil a la hora de pedir la pena, aunque la verdadera pena que hay aquí es que no tenemos a Alicia, por lo demás pues entiendo que se ha hecho justicia», ha comentado.