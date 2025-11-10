Csif presenta la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad

CSIF Jaén invita a los y las jienenses a que participen en su XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad ... que tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre en el parque del Bulevar de Jaén. Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén, y Cecilia Cueva, secretaria de Igualdad en CSIF Andalucía, han manifestado el trabajo del sindicato en esta área de Igualdad.

Esta edición, CSIF donará la recaudación íntegra de los dorsales a Cruz Roja Jaén. Miguel Ángel Maldonado, su presidente, ha detallado que esta iniciativa «se alinea perfectamente con los valores que tiene la organización». «En Cruz Roja tenemos un proyecto que se llama 'Igualdad en territorio, apoderamiento de las mujeres en entornos rurales' que lo que hacemos es tener distintas estrategias, como fomentar la autoestima, también la formación responsable en valores, el empoderamiento en general de las mujeres en un entorno rural que suele tener muchas más dificultades, tanto económicas como sociolaborales», ha explicado Maldonado. El presidente de Cruz Roja Jaén ha añadido que en 2024, Cruz Roja ha atendido a casi 30.000 personas, 60% de ellas mujeres.

Por su parte, Santiago González, director de la sucursal número 1 de Caja Rural de Jaén, que patrocina la carrera, ha recalcado el compromiso de la entidad. «Desde Caja Rural colaboramos un año más como patrocinador principal de la duodécima carrera que une valores esenciales como el deporte con principios tan importantes como son la igualdad y el rechazo absoluto a la violencia de género», valora.

Detalles de la carrera

Con respecto a la carrera, los dorsales, que se pueden adquirir desde la web de deportime.com hasta el 18 de noviembre y se mantiene el mismo recorrido que en años anteriores, por las calles del Bulevar de Jaén. Hay dos carreras, la infantil, de mil metros, y la carrera de adultos de cuatro kilómetros y medio, y dorsal 0.

Además de los premios individuales para los ganadores de las distintas categorías, como novedad, habrá un premio especial de 200 euros a la participación del centro educativo o club deportivo más numeroso que pase por meta. El sindicato confía en que «la educación en la igualdad real es la base de una sociedad justa» y por eso se ha querido ampliar el premio a la participación desde el año pasado, no solo al club deportivo, sino también al centro educativo más numeroso que pase por meta.

Por parte del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López, concejala de Deportes, ha explicado que desde el Patronato, su principal objetivo es fomentar «la práctica de actividad física y acercar el deporte a toda la ciudadanía». «Y no hace falta tener un motivo para correr, pero si realmente, en este caso estamos hablando de igualdad y de la no violencia de género, pues yo creo que realmente no hay mejor motivo que ese», subraya. En el caso de María Dolores Ruiz, diputada de Igualdad y Juventud de la Diputación Provincial, considera que «quedan dos batallas por ganar; conseguir esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y erradicar y acabar con la violencia de género».