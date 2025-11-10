Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la carrera de Csif por la igualdad. IDEAL
Concienciación

Csif presenta la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad

Será el próximo 23 de noviembre en el Bulevar y este año el beneficio de los dorsales se destinará a Cruz Roja

C. C.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

CSIF Jaén invita a los y las jienenses a que participen en su XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad ... que tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre en el parque del Bulevar de Jaén. Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén, y Cecilia Cueva, secretaria de Igualdad en CSIF Andalucía, han manifestado el trabajo del sindicato en esta área de Igualdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crecen las voces y los argumentos en contra de la planta de biogás en la zona
  2. 2 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  3. 3 La Alpujarra se queda sin burros
  4. 4

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  5. 5 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  6. 6

    Manny permite al Linares asaltar La Victoria
  7. 7 El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado
  8. 8 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  9. 9 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  10. 10

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Csif presenta la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad

Csif presenta la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad