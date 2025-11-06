Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UJA

Copias del Santo Rostro de la Catedral de Jaén o 'verónicas', a exposición

Esta muestra va de la mano de la exposición 'Peregrinos de Esperanza. Años santos, jubileos y peregrinaciones en la Historia de la Iglesia

E. L.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

El Espacio Obra Invitada acoge la muestra de patrimonio artístico 'Verónicas: el eco del Santo Rostro', que presenta una selección de copias del Santo Rostro ... de la Catedral de Jaén, las denominadas 'verónicas', realizadas en los más variados soportes y técnicas, procedentes de diversos puntos de la geografía española (Benavente, Badajoz, Sevilla y Carmona). «Se trata de unas piezas que gozan de un gran valor artístico y devocional y que además son un excelente testimonio de la fuerza y expansión de la devoción a la reliquia jienense», asegura la vicerrectora de Cultura, Marta Torres, en su inauguración.

