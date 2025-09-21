El Consorcio Metropolitano bonificará este lunes a los usuarios el importe de sus viajes Esta iniciativa se hace con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Coche el 22 de septiembre

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, bonificará a todos los usuarios el importe de sus viajes este lunes, 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Coche. El delegado territorial, Miguel Contreras, explica que esta iniciativa, «que beneficia tanto en los servicios urbanos como metropolitanos», se enmarca en las actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025, que se celebra del 16 al 22 de septiembre en la Unión Europea, y que busca fomentar el uso del transporte público como alternativa más sostenible frente al vehículo privado, indica la Junta en una nota.

La administración andaluza señala que los resultados de esta iniciativa del año pasado «avalan el éxito de esta medida». En la edición de 2024, el Día Mundial Sin Coche -celebrado entonces el 20 de septiembre- registró 6.284 viajes bonificados a través de las recargas posteriores de las tarjetas de transporte.

Además, durante la Semana Europea de la Movilidad 2025 se puede adquirir de forma gratuita la tarjeta de transporte en todas sus modalidades, suponiendo un ahorro de 1,5 euros para los usuarios que lo hagan. En 2024, esta iniciativa supuso un total de 410 nuevas altas, de las cuales 34 correspondieron a familias numerosas y jóvenes que quedaron exentos del pago de gastos de gestión.

Cambio de hábitos

Con esta nueva edición del Día sin coche, el consorcio «refuerza su compromiso con la promoción del transporte público, incentivando un cambio de hábitos en la movilidad ciudadana y contribuyendo a la mejora de la calidad del aire en el área metropolitana de Jaén».