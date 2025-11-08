Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condenado en Jaén a 600 euros de multa por pegar una patada a un gato callejero

La sentencia ahora confirmada le condena por un delito leve de maltrato animal y le impone, además de la multa, seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y su tenencia, junto con el pago de las costas procesales.

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:22

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Andújar que condena al pago de ... una multa de 600 euros a un vecino de Los Villares de Andújar (Jaén) por dar una «una fuerte patada» a un gato que se encontraba en el exterior de su casa.

