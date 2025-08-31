Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vinicultores en la recolección de la uva. Francisco Martín Rosales

Comienza la vendimia en Jaén con inquietud: «Hay parcelas con un 30% menos que en 2024»

Las altas temperaturas y las plagas han afectado a un cultivo cuya producción cae año a año y al que se dedican menos hectáreas

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:22

Con el final de verano llega una estampa típica aunque cada vez menos usual en Jaén: los vendimiadores seleccionan una a una las uvas para ... elaborar el mejor vino artesanal con aroma de la provincia. Una actividad a la que cada vez se dedican menos hectáreas y que este año sufre una suerte dispar en el territorio, con zonas donde se espera una producción mayor que el año pasado, y en otras donde se puede llegar a perder hasta un tercio de la cosecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Elorrieta: otra oportunidad perdida para la participación
  2. 2 La plataforma Stop Planta de Biogás inicia una campaña de recogida de firmas
  3. 3 Homenaje a Jaén con Miguel Hernández desde el metro de Ámsterdam
  4. 4 Cinco heridos en una colisión múltiple en Navas de San Juan
  5. 5 El Real Jaén se llevó en una brillante tanda de penaltis el III Trofeo Sebastián García Laguna
  6. 6

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  7. 7

    A quién se puede odiar
  8. 8 Investigan a un tractorista como presunto responsable de un incendio en Linares
  9. 9 Intervención arqueológica en la villa romana Cortijo de Los Robles
  10. 10 Intervención arqueológica en la villa romana Cortijo de Los Robles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienza la vendimia en Jaén con inquietud: «Hay parcelas con un 30% menos que en 2024»

Comienza la vendimia en Jaén con inquietud: «Hay parcelas con un 30% menos que en 2024»