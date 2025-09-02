Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de los representantes municipales con el consejero de Justicia José Antonio Nieto. IDEAL

La Ciudad de la Justicia de Jaén, a la espera del informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales

Desde el Ayuntamiento solicitan el anteproyecto para poder agilizar los trámites de la gerencia de Urbanismo y del pleno

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:54

Continúa la espera para el siguiente paso de la Ciudad de la Justicia en la capital. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha explicado que el proyecto se encuentra pendiente del informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, organismo que depende del Ministerio de Hacienda y que debe informar sobre el proyecto tanto por el importe como por el tipo de licitación (colaboración público-privada).

Nieto ha aseverado que se solicitó en el mes de abril, y que la respuesta sería «entre 20 días y un mes, y todavía estamos esperando». Según detalló, es imprescindible dicho documento para poder completar el expediente, que una vez emitido «estamos preparados para al minuto siguiente comenzar el proceso para cerrar el expediente», ha detallado.

Sin embargo, tras la reunión que el consejero ha mantenido con el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Primera y Segunda Tenientes de alcalde y ediles de Presidencia y Urbanismo, María Espejo y África Colomo, desde el Consistorio explican en una nota que el último trámite ha sido la presentación a finales del pasado mes de julio de documentación requerida por dicho Comité.

Por ello, los representantes municipales han pedido tener acceso a esta documentación entregada «hace menos de un mes » ante este órgano nacional que integran representantes del Instituto Nacional de Estadística, Banco de España y la Intervención general de la Administración del Estado.

Además, Julio Millán ha solicitado al consejero que remita al Ayuntamiento el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia para avanzar con la mayor premura posible en la tramitación urbanística y de licencias que requiera la obra, «agilizando los trámites que tanto gerencia de Urbanismo como pleno deban aprobar para que no haya dilaciones», detalló el primer edil.

Con todo ello, José Antonio Nieto ha mostrado su confianza «en que todos los problemas de tiempo con los retrasos en la emisión de informes se superen y ya por fin despejemos el escenario y garanticemos que se lleve a cabo la actuación», ha aseverado.

El consejero ha detallado que el proyecto es «todo un reto administrativo» por su alta inversión, que ronda los 280 millones de euros para construir un edifico que contaría con unos 35.000 metros cuadrados, que se ubicarán en una parcela de la zona de Marroquíes Bajos. El consejero ha precisado que «se tratará del edificio más moderno en materia de justicia en toda Andalucía».

