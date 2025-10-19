Cinco kilómetros sobre ruedas: llega el 'Día de la Bicicleta de Cadena 100' a Jaén El domingo 26 de octubre se celebrará este evento deportivo con un recorrido de cinco kilómetros y con Almudena Navarro como maestra de ceremonias

Ideal Jaén Domingo, 19 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El próximo domingo 26 de octubre, las calles de Jaén volverán a llenarse de ruedas, sonrisas y buen ambiente con motivo de la quinta edición del Día de la Bicicleta de CADENA 100. Un aniversario muy especial que reunirá a familias, amigos y aficionados al deporte en una jornada pensada para todas las edades.

La cita, organizada con el apoyo del Ayuntamiento de Jaén y el Patronato Municipal de Deportes, propone un recorrido de cinco kilómetros por algunas de las principales calles de la ciudad. Un trayecto sencillo, accesible y seguro, perfecto tanto para quienes se inician en la bicicleta como para los ciclistas más experimentados.

La salida y la meta estarán situadas en la Plaza Empresario Diego Torres, donde además se instalará un escenario con música, actividades y sorpresas para amenizar la jornada. La maestra de ceremonias en esta edición será la locutora Almudena Navarro.

Las inscripciones finalizan este domingo. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de una mañana diferente, fomentar el deporte y promover el uso de la bicicleta en Jaén.