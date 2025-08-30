Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cinco heridos en una colisión múltiple en Navas de San Juan

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 35 de la A-312 pocos minutos antes de las 13:00 horas

E. L.

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:05

Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, han resultado heridas en una colisión múltiple en Navas de San Juan, Jaén, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 35 de la A-312 pocos minutos antes de las 13:00 horas, varios testigos han alertado al teléfono 1-1-2 de la colisión de tres vehículos y el incendio posterior de uno de ellos.

La sala de coordinación de emergencias ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local a la efectivos de Infoca, porque las llamas del coche habían prendido en unos pastos cercanos, aunque finalmente no tuvieron que intervenir.

Los servicios médicos desplazados al accidente han confirmado la existencia de cincos heridos que han sido evacuados al Hospital de San Agustín: tres mujeres (de 19, 38 y 56 años) y dos hombres (de 19 y 38 años).

